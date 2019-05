ASTRA - CFR 1-5 | "E o gestiune scapata de sub control" Cum explica Enache rusinea de la Giurgiu: "Nu mai gasesc resurse"

CFR Cluj a demolat Astra la Giurgiu.

CFR a invins cu 5-1 Astra lui Costel Enache. La 2-0 pentru clujeni, fotbalistii echipei din Giurgiu au capatat speranta, dupa ce Llulaku a inscris din penalty, insa bucuria a disparut repede, cand elevii lui Dan Petrescu au mai inscris o data.

Dupa meci, Costel Enache a explicat ca vina apartine in totalitate echipei sale, care nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor.

"E un moment greu de gestionat. Moment delicat, in care greu mai gasesc resurse, personal vorbind. A fost un moment in care a revenit increderea, dar dupa aceea s-au spulberat sperantele. Nu stiu daca rezultatul e cel corect, dar adversarul a fost peste noi. Nu am nimic de reprosat. Noi suntem de vina.

Nu am menajat pe nimeni. In ultimele meciuri am incercat sa venim cu jucatori noi, cu emulatie, dar nu vorbim de ghinion, e o gestiune scapata de sub control.

Lucrurile nu se schimba batand din palme. Vorbim de mentalitati diferite, problema e ca infrangerile ca cea din seara asta aduc neincredere si doare mult.

CFR si FCSB sunt doua echipe care isi merita pozitia. CFR are organizare defensiva buna, FCSB are jucatori de calitate si stau bine pe partea ofensiva", a spus Costel Enache la finalul partidei.