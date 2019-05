ASTRA - CFR, LIVE 21:00! Prima finala pentru titlu: Gigi Becali l-a rugat pe Alibec sa-l ajute! Echipele probabile

Comentam impreuna ASTRA - CFR CLUJ pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.



Astra - CFR Cluj, ora 21:00, este meciul care incheie etapa si o prima finala a campionatului intrat pe ultima suta de metri.

Ardelenii sunt acum obligati sa castige dupa victoria celor de la FCSB la Craiova. In acest moment, sunt doar puncte distanta intre CFR si FCSB, cu avantaj pentru echipa lui Dan Petrescu. In cazul in care CFR-ul se va impiedica la Giurgiu, ultimele doua etape vor deveni cruciale in cursa pentru castigarea campionatului.



"In acest sezon, CFR si Astra s-au intalnit de cinci ori. O dată a castigat Astra, de doua ori CFR si doua egalitati. Asta va fi al saselea meci, rezultatele au fost stranse, meciurile au fost incinse mereu si sigur va fi un meci foarte greu si important pentru noi. E un meci capital pentru noi!", a declarat Dan Petrescu inainte de meci.

Gigi Becali l-a rugat pe Alibec, fostul sau jucator, sa-l ajute in acest meci.

"Singurul jucator pe care ma bate gandul sa-l sun e Alibec. Sa vad daca-mi raspunde, ca probabil e in cantonament. Vreau sa-i urez bafta. Vreau sa-i zic: bai, am facut si eu ceva pentru tine, am incercat. Acum, fa si tu ceva pentru mine. Daca-i dai moral, te rupe. Vreau sa-i dau moral. El are calitate, valoare, dar nu are viata de fotbal. El era la Real Madrid acum! Era la Bordeaux, la Lyon, echipe care s-au interesat de el pe vremea aia. Ce sa-i fac eu? Calculator, alea... El trebuie sa lupte mult ca sa revina la forma aia. Eu doar atat o sa-l rog: Denis, ajuta-ma, ma, si tu, ca si eu am incercat sa te ajut. Daca telefonul e mita, nu-l mai sun! Gata, nu-l mai sun! In Romania e nebunie, va dati seama. Lasa ca vede la televizor. Il rog sa ma ajute si el pe mine ca si eu l-am respectat pe el", a spus Becali la PRO X.

Astra, pe de alta parte, a scapat de griji in privinta campionatului. Echipa lui Enache a castigat un singur meci in play-off, duelul cu Astra, iar singurul obiectiv ramas pentru giurgiuveni este finala Cupei unde o va intalni pe Viitorul.

"Nu ne interesează nici FCSB, nici CFR Cluj, pe mine ma intereseaza echipa noastra. Imi doresc sa castigam orice meci pe care il jucam. Vrem sa demonstram ca ne meritam locul", a declarat Dani Coman, presedintele Astrei.

CFR a castigat meciul tur cu Astra, scor 2-1, in turul sezonului regulat, iar in retur s-a terminat la egalitate, scor 1-1. In meciul din turul play-off-ului a castigat tot CFR, scor 1-0.

Echipele probabile:

Astra: Lazar - Butean, Cestor, Erico, Radunovic - Balaure, Romario, Moise - Begue, Alibec, Zoua

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - Deac, Omrani, Costache