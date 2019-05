NICIUN MECI LA ACEEASI ORA pentru FCSB si CFR! Liga a anuntat cand se joaca partidele DECISIVE pentru titlu din ultimele doua etape

CFR si FCSB nu joaca la aceeasi ora nici etapa viitoare, cand s-ar putea stabili cine ia titlul.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Astfel, stelistii au meci sambata cu Sepsi, in timp ce liderul de la Cluj da peste Craiova o zi mai tarziu. Ambele partide se disputa de la ora 21:00.

'Finala' campionatului FCSB - CFR Cluj se disputa duminica, 19 mai. Ora n-a fost inca anuntata. Partida ar putea hotari campioana, in cazul in care CFR se impiedica cel putin o data in urmatoarele doua jocuri, cu Astra sau Craiova.

Etapa 9

Sambata, 11 mai, 21:00: Sepsi - FCSB

Duminica, 12 mai, 21:00: CFR - CSU Craiova

Luni, 13 mai, 21:00 Viitorul - Astra

Etapa 10

Sambata, 18 mai, 20:30 U Craiova - Viitorul

Duminica, 19 mai, ora nestabilita: FCSB - CFR

Luni, 20 mai, 21:00 Astra - Sepsi