"ASTA NU E FOTBAL! AM CASTIGAT CU NOROC". Becali, reactie soc dupa Steaua 2-1 Viitorul

Steaua 2-1 Viitorul | Budescu si Momcilovic i-au adus lui Dica victoria. Pentru Viitorul a marcat Mladen.

Gigi Becali, patronul Stelei, a vorbit la finalul partidei de pe National Arena. Acesta s-a declarat dezamagit de jocul echipei, spunand ca Steaua a castigat cu noroc.

"Am fost ieri la echipa, m-am intalnit cu Dica.

Speculatiile astea cu plecarea lui Dica eu nici nu le mai inteleg? Nu mai bine nu mai merg eu la meci? Nu mai bine nu mai vorbesc eu?

Am castigat cu noroc. Prima repriza, daca ma intrebati pe cine as fi vrut sa schimb, as fi zis 11 jucatori. Hai, nu 11, poate fara fundasii centrali si fara Morais.

A dat Budescu golul acela, am dat un gol norocos din faza fixa, dar in rest...

Atatea pase gresite... Pai Viitorul, o echipa de posesie, dadea numai la adversar! Benzar, cel mai bun fundas dreapta, nu mai face banda. Nedelcu dadea pase la adversar! Eu nu mai inteleg fotbalul!

In repriza a doua mi-a placut insa Nedelcu.



Asta nu e fotbal, ca asteptam o executie de la Budescu si dam gol dintr-un corner. Bine, si ei au dat gol dupa un fault in atac!

Stiti ca eu spun de un fotbalist sau altul. Dar astazi parca toata echipa era intr-o dilema asa... Nu stiu!

Eu atat am vazut, ca am dat doua goluri norocoase!

Bine, oricum ii bateam, ca ei au fost si mai slabi! Eu nu-i mai inteleg nici pe Viitorul.

Nu ma mai astept la nimic de acum, ce o vrea Dumnezeu de acum incolo!

Dica a vrut sa joace cu Momcilovic, ca a zis ca paseaza, ca nu stiu ce. Avem fundasii centrali apti. Daca el a vrut asa, asa a facut. I-a iesit", a spus Becali la PRO X.