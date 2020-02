"Asta ne diferentiaza de celelate echipe." Reactia lui Djokovic dupa victorie. Ce spune despre lupta pentru titlu 

Jucatorii CFR-ului cred ca atitudinea si spiritul de echipa au fost factorii decisivi in castigarea meciului.

CFR s-a impus cu 1-0 in derby-ul cu FCSB dupa un gol marcat de Vinicius in minutul 79. CFR e acum la 8 puncte de FCSB care are insa un meci in minus.

Djokovic a declarat dupa meci ca CFR a fost echipa mai hotarata. El a vorbit si despre "secretele" lui Dan Petrescu.

"Am jucat foarte bine si acum ne gandim la meciul urmator. Estetic meciul a aratat rau, dar asta a fost si din cauza terenului. Noi am aratat ca ne-am dorit mai mult victoria. E mereu frumos sa joci un astfel de derby. Ne batem la titlu, deci satisfactia e cu atat mai mare. Am inceput anul bine, dar mai e mult pana la castigarea campionatului, pentru ca urmeaza playoff-ul unde se injumatatesc punctele. Ma simt ca acasa aici, cred ca Dan Petrescu are mare incredere in mine. Sper sa primesc mai multe sanse in campionat. Ne batem la titlu cu FCSB, Astra si Craiova. CFR are un spirit de grup, asta ne diferentiaza fata de celelalte echipe. Antrenorul ne-a invatat ca nu trebuie sa fie estetic jocul, doar rezultatul conteaza", a spus Djokovic pentru Digisport.

Djokovic crede ca partida impotriva FCSB ii va ajuta si la meciul cu Sevilla:

"Sevilla are acelasi stil ca al lui FCSB si cred ca acest meci ne va ajuta pentru partida cu spaniolii."