Castellanos, al doilea transfer al iernii pentru West Ham

West Ham United s-a înțeles cu Lazio pentru transferul atacantului Taty Castellanos, care va efectua astăzi vizita medicală și va semna contractul. Argentinianul va ajunge în Premier League pentru suma de 30 de milioane de euro. Vârful s-a transferat la echipa din capitala Italiei, în iulie 2023, pentru 15 milioane de euro, și a strâns 98 de meciuri și 22 de goluri pentru laziali.



Este al doilea transfer al iernii pentru ocupanta locului al 18-lea din Premier League, după aducerea lui Pablo (Gil Vicente / 23 milioane de euro / atacant / Brazilia). De asemenea, echipa condusă de Nuno Espirito Santo s-a despărțit în această perioadă de mercato de Luis Guilherme (Sporting Lisabona / 14 milioane de euro) și Niclas Fullkrug (AC Milan / împrumutat cu obligație de cumpărare).



Castellanos a mai jucat la NY City, Girona și Lazio

Valentin Mariano Jose Castellanos Gimenez (27 de ani) este născut în orașul Mendoza și s-a format la juniorii cluburilor Villa Nueva, Independiente Rivadavia, Leonardo Murialdo și Universidad de Chile. La nivel de seniori a evoluat pentru Universidad de Chile (2017), Montevideo City Torque (2017-2018), New York City FC (2018-2023), Girona (2022-2023), ultimele trei cluburi fiind parte a City Football Group, dar și pentru Lazio Roma (2023-2026).



Are 2 selecții pentru naționala de seniori a Argentinei, dar și 8 meciuri pentru Argentina Olympic. În palmares are MLS Cup (2021), CONMEBOL Pre-Olympic Tournament (2020), NYCFC Player of the Month (august 2021, septembrie 2021), MLS Player of the Month (octombrie 2020, noiembrie 2020, august 2021), MLS Golden Boot (2021) și includerea în MLS Best XI (2021). Poate evolua ca atacant central și este cotat la 25 de milioane de euro.



Foto - Getty Images

