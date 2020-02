"Asta a facut diferenta!" Razvan Oaida, declaratii spumoase la finalul partidei cu CFR! Unde considera mijlocasul ros-albastrilor ca s-a pierdut meciul si ce spune despre lupta la titlu

CFR s-a impus cu 1-0 in derby-ul cu FCSB dupa un gol marcat de Vinicius in minutul 79. Ros-albastrii au evoluat in 10 oameni in ultimul sfert de ora al partidei dupa cartonasul galben primit de Planic dupa un fault la Deac din postura de ultim aparator. La finalul partidei Razvan Oaida a vorbit despre meci si spune ca CFR i-a dominat pe ros-albastri din punct de vedere fizic si asta a facut diferenta

"Ce explicatii sa gasesc? A fost un meci foarte greu, un meci cu o echipa foarte agresiva, din pacate ne-au dominat din punct de vedere fizic, cred ca asta a fost cea mai mare problema, am intrat in jocul lor si asta s-a vazut. Am incercat sa schimbam sistemul la pauza, am incercat sa ma adaptez la ceea ce mi s-a cerut. Fotbalul este imprevizibil, trebuie sa te astepti la orice, asta a fost istoria meciului si am incercat sa dau totul. Am incercat sa schimbam sistemul, sa ii surprindem pe cei de la CFR.



Consider ca a fost un meci dificil, nu s-a jucat foarte mult fotbal, am intrat in jocul lor, dar nici terenul nu ne-a ajutat, trebuie sa ne concentram pe meciurile urmatoare si sa le castigam. Campionatul nu s-a terminat, vom lua fiecare meci in parte si vom vedea la final ce se va intampla", a declarat Razvan Oaida la finalul partidei, la digi.