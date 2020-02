Becali TUNA dupa infrangerea cu CFR si se ia de Coman: "Esti la circ, cine te crezi?!" L-a sunat IMEDIAT dupa meci

Coman l-a enervat pe Becali cu declaratiile date dupa infrangerea cu CFR!

'Mbappe' a criticat numirea lui Istvan Kovacs la centru in derby-ul de la Cluj. Becali l-a sunat imediat dupa ce i-a auzit declaratia.

"Au jucat niste copii cu niste barbati. Am vorbit cu Coman... ce ti-a spus arbitrul? Esti destept, comentezi, dar de ce sa te iei tu de arbitru? Ce daca a dat arbitrul rosu? Trebuia sa fie 4-0 pentru CFR. Ce, aici e circ? Dribleaza Coman? Esti tu Neymar? Imi zice el de minge lunga... ce minge lunga? Paseaza, ma! Ca sa te adaptezi, trebuie sa fii barbat", a spus Becali la Digisport.

"Totul OK, nu am avut nicio treaba cu el. Dar nu mi se pare normal sa arbitreze domnul Kovacs acest meci. Nu cred ca trebuia dat rosu la Planic, Deac isi facuse mingea in lateral", a comentat Coman la finalul partidei.