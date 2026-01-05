NEWS ALERT Englezii aruncă bomba: antrenorul cu cele mai mari șanse să fie numit, la United

Englezii aruncă bomba: antrenorul cu cele mai mari șanse să fie numit, la United
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ruben Amorim (40 de ani) e istorie! Manchester United a început deja căutările pentru găsirea unui nou principal.

Manchester UnitedRuben AmorimOliver Glasner
Domnia lui Ruben Amorim, la Manchester United, s-a încheiat după 14 luni. Cu niște cifre dezolante: 63 de meciuri, 25 de victorii, 15 egaluri, 23 de înfrângeri, golaveraj: 122-114.

Acest bilanț e demn de o echipă mediocră. Și explică de ce United a terminat sezonul trecut pe locul 15 din 20, în Premier League, pentru ca acum să fie pe 6, tot departe de nivelul așteptărilor.

Cu Ruben Amorim în drum spre aeroport deja, apare o întrebare: cine va lua locul portughezului pe banca „Diavolilor roșii“? Sport.ro a oferit un prim răspuns aici, în privința antrenorului interimar. 

Pe termen lung însă, Bruno Fernandes (foto) și colegii săi vor avea un nou antrenor full-time. Iar presa engleză a întocmit lista candidaților din care se va alege înlocuitorul lui Ruben Amorim.

Oliver Glasner, favoritul principal al conducerii lui United

Austriacul Oliver Glasner (foto sus, 51 de ani) e în pole-position să preia United. Actualul tehnician al celor de la Crystal Palace a făcut o treabă excelentă aici, începând din februarie 2024. În 93 de meciuri, la actuala sa echipă, Glasner a înregistrat 43 de victorii, 25 de egaluri și 25 de înfrângeri.

După Glasner, lista favoriților, pentru banca lui United, arată așa:

*Gareth Southgate (liber de contract)

*Mauricio Pochettino (selecționer SUA)

*Unai Emery (manager Aston Villa)

*Xavi (liber de contract)

*Andoni Iraola (Bournemouth)

*Zinedine Zidane (liber de contract)

*Laurent Blanc (liber de contract)

În următoarele cinci partide, United le va întâlni, pe rând, pe Burnley (7 ianuarie), Brighton (11 ianuarie), Manchester City (17 ianuarie), Arsenal (25 ianuarie) și Fulham (1 februarie).

