Domnia lui Ruben Amorim, la Manchester United, s-a încheiat după 14 luni. Cu niște cifre dezolante: 63 de meciuri, 25 de victorii, 15 egaluri, 23 de înfrângeri, golaveraj: 122-114.

Acest bilanț e demn de o echipă mediocră. Și explică de ce United a terminat sezonul trecut pe locul 15 din 20, în Premier League, pentru ca acum să fie pe 6, tot departe de nivelul așteptărilor.

Cu Ruben Amorim în drum spre aeroport deja, apare o întrebare: cine va lua locul portughezului pe banca „Diavolilor roșii“? Sport.ro a oferit un prim răspuns aici, în privința antrenorului interimar.

Pe termen lung însă, Bruno Fernandes (foto) și colegii săi vor avea un nou antrenor full-time. Iar presa engleză a întocmit lista candidaților din care se va alege înlocuitorul lui Ruben Amorim.

