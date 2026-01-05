Staff-ul lui Tuchel va cuprinde specialiști AI la CM 2026

Presa din Anglia anunță că staff-ul lui Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială din 2026 va cuprinde, pe lângă posturile tradiționale de antrenori, preparatori fizici, medici, maseori, magazioneri și analiști video și funcții noi, precum data scientist (cercetător de date), Artificial Intelligence specialist și software development officer (ofițer de dezvoltare software). Nu este prima inovație a englezilor în încercarea de a realiza un rezultat mare în America.



"The Three Lions" devine prima națională care se va folosi în mod deschis de Inteligența Artficială (AI), în privința metodelor invididuale de pregătire fizică și analizarea datelor fiziologice, dar și în chestiuni specifice, precum alegerea primului "11" și a tacticii de joc în funcție de datele furnizate de puterea computațională despre echipele întâlnite sau analizarea adversarilor înaintea executărilor loviturilor de departajare.



Anglia merge în America fără gol primit în grupa de calificare

Anglia a câștigat Cupa Mondială o dată (1966), a mai atins sferturile de finală de șapte ori (1954, 1962, 1970, 1986, 2002, 2006, 2022) și se poate lăuda cu alte două locuri patru (1990, 2018). De asemenea, a reușit să ajungă în finala Campionatului European de două ori consecutiv, la Euro 2020 (1-1, 2-3 d.l.d. cu Italia) și Euro 2024 (1-2 cu Spania).



Englezii s-au calificat la turneul final al CM 2026, după a câștigat la pas Grupa K. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a câștigat toate meciurile și a avut un golaveraj incredibil (22-0), fiind repartizată într-o grupă facilă, cu Albania (2-0, 2-0), Serbia (5-0, 2-0), Letonia (3-0, 5-0) și Andorra (1-0, 2-0). La competiția găzduită de SUA, Mexic și Canada, englezii vor înfrunta inițial Croația, Ghana și Panama.



Foto - Getty Images

