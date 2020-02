"Si-a luat masina de 100 000 de euro! Pai, ce, E PESTE?" Becali isi DISTRUGE JUCATORII dupa infrangerea cu CFR! "E de pe alta planeta!" Reactie dura in direct

Gigi Becali o retrage pe FCSB din lupta pentru titlu! Jucatorii l-au suparat!

Becali e nemultumit de fotbalistii pe care-i anunta mari lovituri pentru 2020. Oaida, Morutan si Nedelcu nu i-au placut deloc! Becali se ia de Morutan, care a investit o suma uriasa intr-o masina de lux! Nici Momcilovic n-a scapat de criticile lui Becali.

"Daca Oaida tremura. Morutan tremura. Nedelcu... bine, el e Maradona, paseaza din prima, prea mare fotbalist ca sa fie concentrat. Nu poti sa castigi asa. Nu-i fac praf, spun adevarul. I-am zis impresarului... bai, Morutan, iti iei masina de 100 000? De la masina n-ai jucat! Ce esti, ma, peste? N-ai ce sa faci, asta e caracterul lor. Ne-a fost frica! Tanase mi-a placut, Man, da! In rest, toti ceilalti... Si echipa a fost facuta prost. In repriza a doua s-a schimbat jocul, Oaida era aerian, avea emotii, ii era frica, pierdea toate mingile. Moncilovic n-a jucat un an si jumatate, dar era pe alta planeta. Gnohere trebuia folosit, daca l-a bagat antrenorul. Nu vreau sa vorbesc cu rautate. Va spun analiza mea. Foarte bine a facut antrenorul ca l-a bagat. Are kilograme in plus, asta e. Nu vorbesc de Gnohere, vorbesc de un meci. Parca Gnohere e meciul asta. Nu e! Nu vreau sa vorbesc de Gnohere. Parerea mea asta e. Campionatul nu-l poti lua la FCSB! N-ai cum!", a spus Becali la Digisport.