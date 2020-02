"Sa fie sanatosi!" Relaxat ca intotdeauna! Pe Bogdan Vintila nu il sperie distanta de 8 puncte fata de CFR! Prima reactie a antrenorului ros-albastrilor

CFR s-a impus cu 1-0 in derby-ul cu FCSB dupa un gol marcat de Vinicius in minutul 79. Ros-albastrii au evoluat in 10 oameni in ultimul sfert de ora al partidei dupa cartonasul galben primit de Planic dupa un fault la Deac din postura de ultim aparator. La finalul partidei antrenorul ros-albastrilor, Bogdan Vintila, a vorbit despre meci si spune ca lupta la titlu este departe de a fi incheiata.

"Stiam ca va fi un meci dificil, din pacate terenul nu ne-a permis sa practicam jocul dorit. Am reusit de cateva ori sa punem mingea jos si sa creem anumite situatii de poarta, din pacate nu am reusit sa marcam, am reusit sa facem fata acestui joc in forta a CFR-ului. A fost si o neglijenta la golul primit. Un rezultat de egalitate mi se parea mai echitabil, dar pana la urma asta e fotbalul. Sa fie sanatosi, au mai fost multe puncte diferenta, mai sunt etape de jucat, noi ne vedem in continuare de treaba. Am incercat cumva sa las un jucator mai agresiv ca Oaida in teren. Sunt multumit de ce a facut Marko in prima repiza, dar a trebuit sa schimb la pauza.



Planul meu cu Gnohere este planul meu si nu trebuie sa il divulg nimanui. In momentul in care va fi pregatit, il voi introduce. Se pregateste usor, usor, revine alaturi de ceilalti colegi ca pregatire. Nu sunt dezamagit de jucatori, dar invatam din foecare joc, am mers pe linia acestea, putem sa schimbam din mers. Astazi, la ce joc a produs CFR era singurul loc pe care puteam sa il practicam. Eu cum sa imi protejez jucatorii? Eu ii antrenez", a declarat Bogdan Vintila la finalul partidei, la Digi.