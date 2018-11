"Asta e un prim semn de intrebare!" DEZVALUIRI EXPLOZIVE din vestiarul FCSB: adevaratul motiv pentru care Coman a intrat in vizorul lui Becali

Florinel Coman a starnit un scandal imens dupa meciul cu Poli Iasi.

Evolutiile slabe ale jucatorului, precum si anumite declaratii date de acesta, l-au determinat pe Gigi Becali sa-l ia din nou in vizor pe fotbalistul adus de la Viitorul pe cei mai multi bani.

Cristian Bivolaru este de parere ca jucatorul are cea mai mica vina in aceasta situatie. Bivolaru sustine ca a discutat in particular cu fostii sai jucatori, iar acestia i-au transmis ca sunt nemultumiti de situatia de la FCSB.



"Un prim semn de intrebare e legat de starea lui Coman de sanatate. Sunt curios daca e 100% pregatit. Nu stiu daca se simte confortabil cu postul pe care joaca, cu indicatiile pe care le primeste. La un meci cu FCSB - Viitorul de anul trecut, stateam la sueta cu doi dintre jucatorii care au ajuns de la Viitorul la FCSB, erau destul de nemultumiti. Nu prea se simteau integrati, da. Sunt curios care e situatia acum, astept meciul direct sa mai pot vorbi cu ei", a declarat Cristian Bivolaru la ProX.