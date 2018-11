FCSB il putea avea, CFR e favorita sa-l ia! Noua vedeta a Botosaniului are unda verde pentru transfer, Iftime anunta: "Poate pleca usor de la noi"

Diego Fabbrini (28 de ani), jucator cu o selectie in nationala Italiei, a reusit sa impresioneze in Liga I dupa doar 522 de minute jucate. El a rezolvat aseara meciul cu Craiova, castigat de botosaneni cu 2-1.

Botosaniul a castigat cu 2-1 meciul contra Craiovei. Fabbrini, cu un gol si o pasa de gol, a fost MVP-ul partidei. Fotbalistul italian este noua vedeta a moldovenilor.

Diego Fabbrini a fost adus in Romania de Florin Manea. Italianul a acceptat provocarea, in incercarea de a-si relansa cariera, dupa o experienta mai putin reusita in Championship, liga a doua engleza. Impresarul sau l-a propus mai intai la FCSB si Dinamo, dar a fost refuzat de ambele cluburi bucurestene. Acum, cealalta forta a Ligii I, CFR Cluj, a pus ochii pe el.

Refuzat de FCSB si Dinamo atunci cand era liber de contract, Fabbrini a devenit acum o tinta pentru mai multe formatii din Liga I. Favorita pentru transfer ar fi in acest moment, potrivit unor surse, CFR Cluj. Pretul lui Fabbrini este de 200.000 euro!

Iftime: "Fabbrini poate pleca foarte usor de la noi"

Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, se felicita pentru ca i-a dat o sansa lui Fabbrini, dar acum spera sa si obtina niste bani de pe urma fotbalistului. Iftime vrea sa-l vanda pe italian in iarna, pentru ca in vara acesta isi va incheia contractul si va putea pleca liber.

"Sotia si copilul lui au fost la meci. El incepe sa inteleaga ca trebuie sa fie util echipei, nu sa joace doar pentru el. A marcat superb, daca mai face doua-trei meciuri ca acesta ii creste cota. Bravo lui! Are contract pana in vara, e usor sa plece in iarna. Sunt oferte, dar nu concrete. Daca da zece goluri, deja i se schimba complet cota. Altfel, in vara nu este un castig pentru mine", a spus Iftime.