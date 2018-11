"O sa va rugati sa-l cumparati!" Avertismentul pe care FCSB l-a ignorat: reactia lui MM Stoica dupa ce jucatorul a reusit golul etapei

Diego Fabbrini a reusit un super gol in meciul castigat de Botosani contra Craiovei, scor 2-1.

Impresarul Florin Manea, cel care l-a adus si pe Ongenda la Botosani, "i-a avertizat" pe stelisti in privinta jucatorului in varsta de 28 de ani. Mihai Stoica a dezvaluit o scurta discutie pe care a avut-o cu Manea si a precizat ca nu s-a pus niciun moment problema ca FCSB sa-l refuze pe italian.

"Singura discutie pe care am avut-o cu Florin Manea a fost cand ne-am intalnit intamplator in loja stadionului din Voluntari. Ne-a zis "sa vedeti ce jucator am dus la Botosani, o sa va rugati sa-l cumparati". Nu s-a pus NICIODATA problema sa-l refuzam pe Fabbrini. Nici eu, nici Dica", a fost mesajul postat de Mihai Stoica pe contul sau Facebook.

Fabbrini are in CV cateva nume importante din Italia si Anglia. Empoli, Udinese, Palermo, Watford, Birmingham sau Middlesbrough sunt o parte dintre echipele la care a jucat mijlocasul italian.