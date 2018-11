Becali i-a umplut conturile lui Hagi! Suma URIASA platita de FCSB pentru 4 transferuri DE VIS de la Viitorul

Gigi Becali a cheltuit o mica avere pe jucatorii transferati de la Viitorul.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Patronul FCSB a adus patru jucatori importanti de la echipa lui Gica Hagi si a platit aproape 7 milioane de euro. Cel mai mult a cheltuit pentru transferul lui Florinel Coman, noteaza GazetaSporturilor. Coman, jucatorul luat in vizor in aceste zile, a costat 2.625.000 de euro. Cel mai ieftin a fost Benzar: Becali a platit doar 700.000 de euro in schimbul fundasului, desi s-a vehiculat initial suma de 1,2 milioane de euro.

Nedelcu a costat si el 2.125.000 de euro, iar Florin Tanase a costat 1,5 milioane de euro. In total, Gigi Becali a platit 6,95 milioane de euro pentru cei patru fotbalisti adusi de la Viitorul.

Florinel Coman, cel mai scump din aceasta lista, este si fotbalistul in care FCSB si-a pus cele mai mari sperante, insa tanarul jucator nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor. Coman a fost criticat de Gigi Becali, iar Gica Hagi a sarit imediat in apararea fostului sau jucator.