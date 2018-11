In sfarsit Becali il asculta pe Dica! Transferurile visate de antrenor de 6 LUNI, puse pe lista prioritatilor de patron: mutarile iernii la FCSB

Nicolae Dica s-a confruntat cu probleme serioase in prima parte a sezonului.



Antrenorul FCSB a fost nevoita sa improvizeze in aparare in majoritatea meciurilor de pana acum si asta din pricina unui lot dezechilibrat pe posturi. FCSB a inceput noul sezon cu doar doi fundasi centrali de meserie, Planic si Balasa, iar in momentul in care au inceput sa apara suspendarile si accidentarile, Dica a fost obligat sa caute solutii de avarie.

Dica a sesizat problema inca din perioada de pregatire din vara, insa nu a fost ascultat de conducere. Acum, patronul Gigi Becali si-a dat seama ca echipa are totusi nevoie de cel putin inca un fundas central, daca nu cumva chiar doi. Astfel, prima tinta a FCSB pentru perioada de transferuri din iarna este Iulian Cristea de la Gaz Metan Medias. Cristea are 24 de ani si ar urma sa fie "perechea" lui Planic in centrul apararii. Cristea nu este singurul fotbalist al ardelenilor care i-a atras atentia lui Becali: FCSB i-ar vrea si pe Olaru si Fortes de la Medias.

O alta varianta pentru linia de aparare este Adrian Rus, de la Sepsi, potrivit GazeteiSporturilor. Chiar daca nu este titular la echipa de club, stopper-ul in varsta de 22 de ani, a fost unul dintre oamenii care au dus greul in campania de calificare la EURO U21. Prin evolutiile de la echipa nationala de tineret a intors privirile asupra sa, ca de altfel si Alex Pascanu, colegul sau din centrul apararii lui Radoi, care se afla, de asemenea, pe lista largita a lui Becali.