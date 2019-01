"Asta e o crima, Becali a facut o mare greseala!" Sfat pentru patronul FCSB: cum se poate stinge conflictul cu CSA Steaua

Valeriu Iftime spune ca Gigi Becali a facut o mare greseala in conflictul cu CSA Steaua.

Valeriu Iftime e de parere ca Gigi Becali a facut o mare greseala in relationarea cu CSA Steaua si cu oamenii care au scris istorie pentru clubul din Ghencea.

Razboiul pentru brandul Steaua ar putea sa ingroape FCSB daca Becali nu se hotaraste sa plateasca pentru recuperarea numelui, e convins Iftime.

Proprietarul clubului FC Botosani spune ca, daca ar fi in locul lui Becali, ar plati milioane bune pentru a lua numele Stelei inapoi.

"Eu, in locul lui Becali, cumparam brandul. Nu te juca cu brandul Steaua! E cel mai mare asset."

"Daca as fi in locul lui Gigi Becali, maine as cumpara brandul. As fi dispus sa dau oricat. Daca nu salveaza brandul Steaua si daca nu aduce langa Steaua toate legendele, toate valorile care inca mai sunt... pentru ca usor, usor si ele dispar ca forta manageriala, vorbesc de Lacatus, si de altii."

"Lor trebuie sa le dai ceva inapoi, in semn de recunostinta pentru eforturile colosale pe care le-au facut. Au ajuns sa fie campionii Europei, iar acum sa ii legi de gard si sa le spui ca nu te intereseaza de ei, asta este o crima."

"E ca si cum ai calca pe carti sfinte. Asta cred eu, si nu o spun ca sa ma dau in spectacol, cu desavarsire cred ca brandul se construieste cu energie colosala si cu munca. Eu sa fac brand la Botosani, imi trebuie 20 de ani de fotbal, si nu stiu daca pot sa fac nici asa", a spus Valeriu Iftime la Ora exacta in sport (PRO X).