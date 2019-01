Fanii lui Saint-Etienne, mesaj tulburator pentru Memphis Depay! "Nu ai tata" Cum le-a raspuns olandezul!

Mesajul a socat lumea fotbalului.

Memphis Depay a fost victima unui atac incredibil in ultima etapa din Franta. Saint-Etienne a fost invinsa pe teren propriu de Lyon, scor 1-2. In timpul meciului, fanii gazdelor au afisat un mesaj pentru atacantul lui Lyon.

"Mempshis: ai 5 milioane de urmaritori, dar nu si un tata!", a fost bannereul tulburator afisat de fanii lui Saint-Etienne in timpul meciului. Mesajul face trimitere la relaxia rece pe care Memphis o are cu tatal sau, motiv pentru care fotbalistul refuza sa poarte pe spate numele "Depay".

Olandezul le-a raspuns dupa meci celor care au fisat mesajul, iar postarile sale au devenit virale. "5,9 (milioane), apropo!", a fost primul raspuns oferit de Memphis Depay.

El a continuat cu o serie de postari pe Twitter: "Nu am nimic impotriva oamenilor care au facut asta! Stiu ca de fapt ei ma iubesc. Stiu ca sunt nervosi! Pur si simplu sunt nervosi ca nu au un jucator de calitate precum sunt eu! Nu ma deranjeaza nicio secunda. Vreau doar sa vorbesc putin despre asta. Zero puncte impotriva noastra in acest sezon...imi imaginez cum trebuie sa se simta", a replicat fotbalistul.

Jean-Michel Aulas, presedintele lui Lyon, a tinut sa ii transmita un mesaj de sustinere pentru olandez: "Memphis, esti un jucator urias, un baiat foarte bun si fanii lui Saint-Etienne nu reprezinta nimic! Suntem mandri de tine, de echipa lui OL".