Vine CUTREMURUL LA CFR?! Vestiarul e aproape de explozie: de ce e DISPERATA campioana sa-l vanda pe Tucudean

CFR Cluj e prima in Liga 1 si principala favorita la campionat.

In vestiarul campioanei nu e insa liniste. Bonusurile pentru titlu sunt inca neplatite pentru unii dintre jucatori. In decembrie, liderii grupului au amenintat ca nu se antreneaza din cauza restantelor. Greva a fost oprita in ultimul moment, dupa interventia si promisiunile conducerii. Acum, greva risca sa nu mai poata fi oprita.

Chiar daca public CFR anunta ca nu vrea sa se desparta de niciun jucator, realitatea este alta. George Tucudean e marea speranta a clubului pentru salvarea situatiei. Golgeterul Clujului a starnit interesul mai multor echipe din strainatate, insa in acest moment nu exista oferta concreta care s-o multumeasca pe CFR. Ardelenii viseaza la 5 milioane de euro in schimbul lui Tucudean, dar s-ar multumi si cu 3, in cazul in care banii ar fi platiti intr-o singura transa.

George Tucudean, 27 de ani, a refuzat in vara sa plece la echipa lui Dan Petrescu, Guizhou Zhincheng, care ii dadea un salariu de peste un milion de euro. Daca varful ar fi plecat in Asia, CFR s-ar fi ales atunci cu 3,2 milioane de euro.