Gica Hagi si-a injurat jucatorul! "Bai, ce mizerie de om!" Reactia tatalui este neasteptata!

Virgil Ghita a fost apostrofat de antrenorul sau.

In cantonamentul Viitorului din Antalya, Gica Hagi a fost protagonistul unui moment incredibil. "Regele" l-a injurat pe fotbalistul sau, Virgil Ghita, caruia i-a adresat cuvinte grele in timpul unui meci amical.

"Du-te, ma in interior. Bai Ghita, nu mai fa, ma, ofsaid! Bai ce mizerie de om e, sa mor!", a strigat Hagi la Ghita. Mai mult, antrenorul l-ar fi injurat in soapta "F***-ti gura ma-tii", conform Libertatea.

Tatal fotbalistului nu a fost surprins de reactia lui Hagi, spunand ca in acest mod se poate face performanta.

"E un caz izolat care nu cred ca necesita comentarii. Sunt situatii normale care se intampla in fotbal si stiu despre ce este vorba, pentru ca si eu am practicat sportul. Stiu ca l-a injurat de morti pe fiul meu, dar nu se poate face performanta cu <<te rog>>, asa ca nu am ce sa comentez", a declarat Virgil Ghita senior pentru GSP.