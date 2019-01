RECORD INCREDIBIL la pariuri in Romania! Au luat peste 270 000 de euro! 3 romani au dat lovitura cu 11 rezultate corecte. Biletul FABULOS a iesit cu 3 secunde inainte de final

3 prieteni din Bucuresti au dat lovitura la pariuri cu o investitie de 300 de lei.

Cu 11 rezultate corecte, cei 3 castigatori au luat nu mai putin de 1,23 milioane de lei, adica peste 270 000 de euro! Au pariat cate 15 lei pe fiecare dintre 20 de bilete identice pe care le-au pus.

"In ultimul timp, am inceput sa pariem evenimente de nisa: handbal, baschet. In general evitam sporturile individuale, iar la fotbal ne tenteaza amicalele, unde e loc pentru pariuri demente, cum au fost cele doua 5+ pe care le-am prins pe bilet", a spus unul dintre castigatori la ridicarea premiului.

"Ultimul eveniment de pe bilet a fost un meci de baschet. Am pus ca Bologna va marca peste 86 de puncte in meciul cu Olimpija. Italienii au fost condusi aproape tot meciul. Era 85-84 pentru Bologna si mai erau 10 secunde. Bologna a ratat 2 din ultimele 3 libere. Ne mai trebuiau doua puncte. Aveau posesia si mai erau 10 secunde. Stiam ca Olimpija n-o sa-i lase sa arunce de 3. Cu fix 3 secunde inaintea finalului, Olimpija a facut fault. De data asta, Bologna a dat ambele libere si ne-a bagat in buzunare banii", povestesc cei 3.