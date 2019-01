Ce se intampla dupa ce un luptator ii spune iubitei ca "te rup in doua" la antrenament. VIDEO

Cei doi formeaza un cuplu "bataus".

Mike Perry are o relatie... exploziva! Acesta a postat un clip de la antrenament cand isi face KO iubita intr-un meci la sala. Cei doi se "joaca" in prima faza, insa pe final Perry isi face KO iubita cu o lovitura la ficat, dupa ce o amenintase mai inainte ca "o rupe cu bataia", mai in gluma mai in serios.

Culmea, reactiile pe internet au fost destul de dragute, fanii considerand ca lupta dintre ei este o dovada de dragoste, mai ales ca totul se incheie cu un sarut.

Mike Perry este sub contract cu UFC, si are 12 victorii in 16 meciuri in cariera sa de MMA, 11 dintre ele prin KO. Mai mult, 2 dintre KO-urile sale au fost premiate ca cele mai frumoase ale serii.