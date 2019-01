FOTO | Model Playboy, copil cu o legenda din Formula 1! Cine este norocosul pilot si cum arata logodnica sa!

Brittny Ward este sotia fostului pilot. Jenson Button.

Fostul pilot din Formula 1, Jenson Button a anuntat ca logodnica sa, Brittny Ward, ii va oferi primul copil. Brittny a fost model Playboy, iar acum a impartasit vestea cu fanii sai de pe Instagram. Nici pilotul nu a tinut ascunsa marea veste si a facut public anuntul.

Cei doi au devenit un cuplu in 2016, la doar un an dupa ce Jenson Button a divortat in 2015 de fosta sa sotie, modelul japonez Jessica Michibata. Actuala sotie, Brittny, este din California si a inceput cariera in modelling la doar 12 ani. In 2010, ea aparea des la galele UFC, unde a fost remarcata de o agentie de top. Prima aparitie in PLayboy a fost in 2015, fiind aleasa Miss Ianuarie.

Conform The Sun, fostul pilot de Formula 1 o sa revina pe circuit, dar nu la volanul masinii sale. Campionul mondial din 2009 va face parte din echipa Sky F1, televiziunea care are drepturile exclusive pentru toate cursele din 2019.