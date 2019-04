ASTA DA promovare pentru superderby-ul CFR - FCSB: "Nu ne gandim la spectacol. O sa jucam la victorie"

Directorul sportiv al CFR-ului, Daniel Stanciu, spune ca echipa lui Petrescu va intra in teren cu gandul la o victorie in fata rivalei FCSB.

CFR poate incheia campionatul duminica seara. O victorie ar trimite-o la 6 puncte in fata, cu 5 meciuri inainte de finalul campionatului. Stanciu spune ca cfristii nu sunt interesati de numele arbitrului delegat la derby, nici de planurile stelistilor. Se gandesc doar sa bata in derby-ul de duminica seara.

"Jucam pe propriul teren, suntem echipa de pe primul loc. In campionat, am pierdut un singur joc acasa. Ca echipa, suntem peste FCSB. Tucudean nu cred ca joaca impotriva FCSB, ar fi foarte greu pentru el dupa o luna de absenta. Nu ne intereseaza cine arbitreaza, important e sa nu avem probleme la finalul jocului. Sper ca arbitrii sa dea randamentul maxim, la fel ca echipele.

E miza foarte mare, ambele echipe isi doresc sa castige, sa faca puncte. In aceasta faza, cred ca spectacolul e ultimul aspect la care s-ar gandi cei doi antrenori. Noi jucam la victorie, ne intereseaza cele 3 puncte. Suntem increzatori ca nu vom pierde. Am vazut tot felul de speculatii: Dan Petrescu, CFR joaca inchis si asa mai departe... Stilul ti-l faci in functie de jucatorii pe care-i ai la dispozitie. Suntem indreptatiti sa speram la o victorie", a spus Stanciu la PRO X.