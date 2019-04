Jucatorul dorit de FCSB, oferta concreta din Belgia! "Nu-l las sa plece, semneaza inca doi ani cu mine!"

Jucatorul dorit de echipele cu pretentii din Liga 1 a primit o oferta din Belgia.

Valeriu Iftime a declarat ca a primit o oferta concreta pentru Ongenda, insa nu este dispus sa-l lase sa plece. Francezul va mai semna pe doi cu Botosani, anunta finantatorul clubului din Moldova.



"Am o oferta foarte concreta, in momentul asta, pentru Ongenda. E din Belgia, nu va pot spune echipa, dar nu pleaca. Oferta e concreta pentru momentul asta, dar nu vreau sa-l dau. Vreau sa joace fotbal, semneaza inca doi ani cu mine, am o relatie foarte corecta cu el. El stie ca pleaca de la mine cand are o oferta buna pentru mine si pentru club. Acum, nu e! Astept mult mai mult de la el, stie ca trebuie sa joace bine ca sa plece. El trebuia sa se intalneasca intr-o echipa cu Morutan, dar e greu sa ma gandesc ca Morutan se intoarce la Botosani", a declarat Valeriu Iftime la ProSportLive.

Ongenda a fost trecut pe lista de transferuri de echipele puternice din Liga 1, FCSB fiind clubul care si-a manifestat public interesul pentru jucatorul crescut de PSG.