CFR - FCSB | Clujenii au anuntat daca Tucudean va juca in derby: "A revenit la antrenamente" 

George Tucudean a revenit la antrenamentele liderului.

Golgheterul campionatului a revenit dupa interventia suferita la inima la Viena. Atacantul se antreneaza cu echipa, dar nu poate sa joace in derby-ul cu FCSB, a anuntat Bogdan Mara. Tucudean e golgheterul la zi al Ligii 1, cu 17 reusite si lupta direct cu Gnohere pentru un nou titlu de cel mai bun marcator din fotbalul romanesc.

"Tucudean a intrat la antrenamente. Probabil nu va evolua la acest meci (n. red - in derby-ul CFR - FCSB). Speram ca de saptamana viitoare sa intre deja in echipa. Tucudean va fi astazi la o conferinta de presa, asa a hotarat, ca vrea sa explice exact situatia care a fost", a spus Mara pentru ProSport.

19 goluri in 31 de partide a reusit Tucudean in toate competitiile pentru CFR Cluj in acest sezon. Cota sa a crescut la 3.5 milioane de euro, una din cele mai mari din Liga 1.

Top golgheteri Liga 1



1 Tucudean 17 goluri

2 Gnohere 14 goluri

3 Koljic 13 goluri

4 Mitrita 13 goluri

5 Tandia 10 goluri