(P) CFR Cluj - FCSB: Batalia pentru titlu analizata de pariori

CFR Cluj si FCSB se intalnesc in etapa a 5-a din Play-off-ul Ligii I, pe 14 aprilie, de la ora 21:00. Daca invinge, campioana en-titre se distanteaza la 6 puncte in clasament.

CFR Cluj este in avantaj si in cazul in care cele doua echipe termina sezonul la egalitate de puncte, pentru ca FCSB a beneficiat de rotunjirea punctelor dupa sezonul regulat. Cu alte cuvinte, daca echipa antrenata de Dan Petrescu se impune, va avea un avantaj real de 7 puncte fata de rivala bucuresteana, ceea ce echivaleaza cu 95% sanse de a castiga campionatul. FCSB trebuie sa invinga duminica pentru a relansa cu adevarat lupta.



CLASAMENT Play-off

1. CFR Cluj 4 3 1 0 5-1 37p.

2. FCSB 4 3 0 1 8-4 34p.



Programul urmatoarelor meciuri

Una calda si una rece pentru FCSB, din punctul de vedere al programului: in ultima etapa joaca pe teren propriu cu CFR. Acest lucru va conta, daca partida va fi decisiva pentru titlu. "Vestea proasta" este ca, pana atunci, "ros-albastrii" au meci pe "Ion Oblemenco", acolo unde au pierdut (1-3) in turul sezonului regulat.



CFR Cluj: in deplasare cu Sepsi, in deplasare cu Astra, acasa cu Viitorul, acasa cu U Craiova, in deplasare cu FCSB

FCSB: in deplasare cu Viitorul, acasa cu Astra, in deplasare cu Universitatea Craiova, in deplasare cu Sepsi, acasa cu CFR Cluj

Meciuri directe

5 din ultimele 6 confruntari directe s-au incheiat cu scorul de 1-1! Doar ultimul meci a iesit din tipar, in returul acestui sezon regulat, cand CFR s-a impus cu 2-0 pe Arena Nationala.



FCSB este superioara ca valoare, la propriu

Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com, lotul lui FCSB are o valoare de piata de 29,1 milioane de euro, pe cand valoarea totala a fotbalistilor lui CFR este 23,95 de milioane de euro.

Cel mai scump jucator al "ros-albastrilor" este Dennis Man (atacant, 20 de ani), cotat la 4,5 milioane de euro. Cel mai scump jucator al "visiniilor" este George Tucudean (atacant, 27 de ani), cotat la 3,5 milioane de euro.

FCSB a castigat aproape 2,4 milioane de euro pe parcursul anului trecut, din sponsorizari si publicitate, a scris gsp.ro. La randul ei, veniturile lui CFR din aceasta directie s-au apropiat de un milion de euro. Aceeasi sursa a scris ca fondul de salarii al campioanei este cu 40% peste cel al clubului bucurestean: pe parcursul lui 2018, gruparea din Gruia a achitat salarii, la jucatori, antrenori, restul staff-ului, conducere si restul personalului, in valoare totala de aproape 10,5 milioane de euro! Diferenta dintre venituri si cheltuieli a fost de aproape 8 milioane de euro, de partea cheltuielilor. In aceeasi perioada, fondul de salarii al lui FCSB nu a depasit 7,5 milioane de euro. Gigi Becali a inregistrat o pierdere de numai 2 milioane de euro.



CFR CLUJ

Cunoscandu-l pe Dan Petrescu, CFR Cluj va juca la egal, la 0-0, asa cum a facut-o si in meciul cu Universitatea Craiova, in care si-a atins obiectivul. "Bursucul" se poate baza pe fotbalisti cu capacitate mare de efort, dublata de o determinare cum nu se vede la alte echipe din Liga I. CFR are calitate si in compartimentul ofensiv, de unde va lipsi George Tucudean. Golgheterul la zi al primului esalon si-a reluat antrenamentele, dar, in cel mai bun caz pentru clujeni, poate juca pe final, cateva minute.

Echipa probabila: Arlauskis – Cr. Manea, Vinicius, Boli, Camora – Djokovic, Bordeianu, Culio – Paun, Bud, Omrani

FCSB



Asa cum am spus, Mihai Teja nu poate juca decat la victorie in acest meci. Stilul lui FCSB este diferit de al adversarei. Nu se bazeaza pe forta, ci pe tehnica, pe sclipirile individuale ale jucatorilor. Jocul colectiv lasa de dorit.

Sunt mai multe absente din cauza accidentarilor, cea mai importanta fiind a lui Mihai Pintilii (leziune fibrilara). "Ar fi pierdere mare daca ar lipsi, prezenta lui pe teren la meciul cu CFR e extrem de importanta. La jocul asta trebuie sa ai doi inchizatori. Daca nu bati pe CFR, iti iei adio de la titlu. Cu egal esti tot la revedere!", a spus Gigi Becali. S-a scris ca Pintilii ar putea forta, ramane de vazut daca va aparea macar pe lista de rezerve.

Ceilalți absenți: Mihai Balasa (intindere), Ovidiu Popescu (ruptura a ligamentului incrucisat), Marko Momcilovic (dureri la spate).

Cu siguranta, FCSB nu va folosi doua varfuri impinse, ca in meciul cu Sepsi. In opinia lui Helmut Duckadam, favorit sa joace din primul minut este Hora: "Nu mi-au placut impreuna (n.r. Hora si Gnohere). Din punctul meu de vedere nu trebuie sa joace impreuna, ci separat. Gnohere intra cu forte proaspete pe timpul partidei, de pe banca".

Echipa probabila: Balgradean – Benzar, Cristea, Planic, Morais – Filip, Teixeira – Man, Fl. Tanase, Fl. Coman - Hora



Cine arbitreaza?





Derby-ul din Gruia va fi arbitrat la centru de Istvan Kovacs (34 de ani). In acest sezon, el a acordat cinci cartonase rosii si cinci lovituri de la 11 metri! Pe CFR a condus-o de 22 de ori: 11 victorii, 10 remize si o singura infrangere. Pe teren propriu, cu Kovacs la centru, clujenii au 6 victorii si 7 remize. De partea cealalta, FCSB a jucat 11 meciuri arbitrate de Kovacs, dintre care a pierdut cinci!

"Avem sanse la titlu doar daca vor veni arbitri straini! Am vorbit cu Vali Argaseala sa ceara la meciul cu CFR arbitri straini, altfel, daca vor fi tot romani, ce sanse sa avem?", declara Gigi Becali, dupa FCSB vs U Craiova 3-2. Cererea a fost respinsa din start de Razvan Burleanu: "Nu vom avea arbitri straini! Ceea ce i-as invita eu sa faca pe cei care cer asa ceva e sa analizeze corect, nu doar la o faza, ci la toate fazele din joc, astfel incat concluzia, cel putin a mea, e ca nu putem spune ca am avut greseli de arbitraj intr-o singura directie".

Cateva ponturi





Iata cateva pariuri cu sanse decente de reusita:



Peste 1.5 goluri (cota 1.47)

FCSB trebuie sa inscrie cu orice pret. Echipa oaspete va ataca si are forta sa marcheze macar o data. In acelasi timp, mai ales daca nu va juca Pintilii, spre poarta lui Balgradean vor fi coridoare pe care CFR le poate specula macar o data. Este foarte probabil sa vedem minim doua goluri.

Peste 2.5 cartonase galbene in prima repriza (cota 2.05)



Este un meci cu incarcatura mare. Nervii pot scapa usor de sub control si nu este deloc imposibil sa se arate minim trei cartonase galbene inca din prima repriza. Istvan Kovacs trebuie sa demonstreze ca este stapan pe situatie.



Gol Florinel Coman oricand (cota 3.50)

Florinel Coman a fost MVP-ul meciului castigat (2-0) de FCSB contra lui Sepsi Sf. Gheorghe. "Mbappe" se simte bine pe gazonul din Gruia, el inscriind si la precedenta vizita a "ros-albastrilor".

Scor corect oricand 1-1 (cota 2.63)

Daca 5 din ultimele 6 meciuri directe s-au terminat cu acest scor, de ce nu ar arata tabela 1-1, la un moment dat?

Sa aveti inspiratie!