Assad Al Hamlawi, în La Liga! Ce sumă trebuie să plătească spaniolii de la Getafe pentru starul Craiovei

Assad Al-Hamlawi (25 de ani) a intrat pe radarul celor de la Getafe după prestația din meciul cu Universitatea Craiova, încheiat la egalitate, scor 1-1, în Conference League. Atacantul palestinian a deschis scorul pe „Ion Oblemenco” și a atras atenția antrenorului Jose Bordalas.

Potrivit GSP, formația spaniolă îl va urmări în continuare pe vârful oltenilor și va analiza evoluțiile sale din următoarele meciuri europene. Un eventual transfer ar putea avea loc în perioada de mercato din iarnă, dacă oficialii lui Getafe vor fi convinși de calitățile sale.

Antrenorul Jose Bordalas a avut cuvinte de laudă la adresa lui Al-Hamlawi și consideră că acesta are nivelul necesar pentru a evolua în campionatul Spaniei.

„În opinia mea, Assad Al-Hamlawi are tot ce îi trebuie pentru a juca în La Liga. E un fotbalist foarte bun, complet. La ce am văzut, sunt convins că, dacă va ajunge în campionatul spaniol, s-ar descurca foarte ușor în La Liga”, a declarat tehnicianul lui Getafe.

Universitatea Craiova cere 5 milioane de euro

Universitatea Craiova l-a transferat pe Al-Hamlawi în vara anului 2025, de la Slask Wroclaw, pentru aproximativ un milion de euro. În urma evoluțiilor din Bănie, cota atacantului a crescut, iar conducerea clubului ar dori să obțină aproximativ cinci milioane de euro în schimbul său, potrivit informațiilor obținute de Sport.ro.