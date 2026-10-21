Assad Al Hamlawi, în La Liga! Ce sumă trebuie să plătească spaniolii de la Getafe pentru starul Craiovei

Assad Al Hamlawi, în La Liga! Ce sumă trebuie să plătească spaniolii de la Getafe pentru starul Craiovei Superliga
SPORT.RO
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Assad Al Hamlawi, la mare căutare!

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Assad Al-HamlawiUniversitatea CraiovaGetafe
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Assad Al-Hamlawi (25 de ani) a intrat pe radarul celor de la Getafe după prestația din meciul cu Universitatea Craiova, încheiat la egalitate, scor 1-1, în Conference League. Atacantul palestinian a deschis scorul pe „Ion Oblemenco” și a atras atenția antrenorului Jose Bordalas.

Potrivit GSP, formația spaniolă îl va urmări în continuare pe vârful oltenilor și va analiza evoluțiile sale din următoarele meciuri europene. Un eventual transfer ar putea avea loc în perioada de mercato din iarnă, dacă oficialii lui Getafe vor fi convinși de calitățile sale.

Antrenorul Jose Bordalas a avut cuvinte de laudă la adresa lui Al-Hamlawi și consideră că acesta are nivelul necesar pentru a evolua în campionatul Spaniei.

„În opinia mea, Assad Al-Hamlawi are tot ce îi trebuie pentru a juca în La Liga. E un fotbalist foarte bun, complet. La ce am văzut, sunt convins că, dacă va ajunge în campionatul spaniol, s-ar descurca foarte ușor în La Liga”, a declarat tehnicianul lui Getafe.

Universitatea Craiova cere 5 milioane de euro

Universitatea Craiova l-a transferat pe Al-Hamlawi în vara anului 2025, de la Slask Wroclaw, pentru aproximativ un milion de euro. În urma evoluțiilor din Bănie, cota atacantului a crescut, iar conducerea clubului ar dori să obțină aproximativ cinci milioane de euro în schimbul său, potrivit informațiilor obținute de Sport.ro.

Palestinianul a înscris 23 de goluri și a oferit cinci pase decisive în 64 de meciuri pentru formația olteană. În actualul sezon, bilanțul său este de șapte goluri și o pasă decisivă în 16 partide.

Al-Hamlawi a atras interes și din zona arabă. În vară, acesta ar fi fost pe lista lui Al-Ahly Cairo, însă negocierile nu s-au concretizat. Pe lângă suma solicitată de Craiova, pretențiile salariale ale atacantului ar fi reprezentat un obstacol.

Deocamdată, o plecare în iarnă nu este sigură. Conducerea oltenilor va ține cont și de parcursul echipei în Conference League, înainte de a lua o decizie privind viitorul unui jucător atât de important din lot.

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