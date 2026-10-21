Ciprian Marica și Robert Niță sunt invitații lui Cristi Pintea în ediția de miercuri a emisiunii VOYO Sport Live. Show-ul începe la ora 16:00 și poate fi urmărit în direct pe VOYO SPORT 1 și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Ciprian Marica și Robert Niță sunt invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE

Cei trei vor discuta despre cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, dar și despre evenimentele de pe scena internațională. După o seară cu meciuri din fotbalul european, atenția se mută și asupra partidelor din UEFA Champions League programate miercuri.

Ciprian Marica și Robert Niță vor analiza principalele momente ale zilei și vor comenta forma echipelor, rezultatele recente și duelurile care atrag atenția microbiștilor.

VOYO Sport Live este difuzată de luni până vineri, pe VOYO SPORT 1. Emisiunea poate fi urmărită și pe Sport.ro, în format LIVE VIDEO.