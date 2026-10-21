Conducerea clubului din Gruia a oficializat prelungirea contractului pentru unul dintre jucătorii de bază din defensivă, la doar 24 de ore după ce antrenorul „Șumi” a vorbit despre despărțire.

Oficialii formației ardelene au anunțat miercuri că fundașul Christopher Braun a semnat o nouă înțelegere, valabilă pentru încă un sezon. Fotbalistul a bifat 16 prezențe pentru CFR Cluj în actuala stagiune.

„Chris Braun rămâne în Gruia! CFR-iști, suntem bucuroși să vă anunțăm că fundașul nostru, Christopher Braun, și-a prelungit contractul cu CFR Cluj pentru încă un sezon! Cu 16 apariții în această stagiune, Chris și-a demonstrat meci de meci calitățile de lider, fiind un jucător pe care echipa se poate baza, aducând experiență și determinare în defensivă. Chris, îți dorim mult succes în continuare și cât mai multe reușite împreună!”, a transmis clubul ardelean pe rețelele de socializare.