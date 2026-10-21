NEWS ALERT Impact imediat! Anunțul făcut de CFR Cluj după ce Marius Șumudică a amenințat că pleacă: „Îți dorim mult succes!”

Impact imediat! Anunțul făcut de CFR Cluj după ce Marius Șumudică a amenințat că pleacă: „Îți dorim mult succes!” Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Anunț important făcut de CFR Cluj la doar o zi după ce Marius Șumudică a amenințat că pleacă.

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Christopher BraunCFR ClujMarius Sumudica
Din articol

Conducerea clubului din Gruia a oficializat prelungirea contractului pentru unul dintre jucătorii de bază din defensivă, la doar 24 de ore după ce antrenorul „Șumi” a vorbit despre despărțire.

Oficialii formației ardelene au anunțat miercuri că fundașul Christopher Braun a semnat o nouă înțelegere, valabilă pentru încă un sezon. Fotbalistul a bifat 16 prezențe pentru CFR Cluj în actuala stagiune.

„Chris Braun rămâne în Gruia! CFR-iști, suntem bucuroși să vă anunțăm că fundașul nostru, Christopher Braun, și-a prelungit contractul cu CFR Cluj pentru încă un sezon! Cu 16 apariții în această stagiune, Chris și-a demonstrat meci de meci calitățile de lider, fiind un jucător pe care echipa se poate baza, aducând experiență și determinare în defensivă. Chris, îți dorim mult succes în continuare și cât mai multe reușite împreună!”, a transmis clubul ardelean pe rețelele de socializare.

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Christopher Braun și Xian Emmers / Foto: Imago
Christopher Braun, Rapid București / Foto - Gabriel Chirea
Christopher Braun și Diogo Rodrigues / Foto - Gabriel Chirea
Christopher Braun, Adrian Șut / Foto Gabriel Chirea
Florinel Coman, Christopher Braun / Foto Gabriel Chirea
Paul Papp vs Christopher Braun / Sursa foto: Sportpictures
Christopher Braun zice tot ce avea pe inimă despre Dan Petrescu
Christopher Braun, Hakim Abdallah / Foto - Gabriel Chirea
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Marius Șumudică se gândește la plecare

Mutarea oficializată de conducerea clubului a avut loc la o zi după ce Marius Șumudică a lăsat de înțeles că ia în calcul să renunțe la funcția de antrenor principal. Tehnicianul a acuzat probleme medicale apărute pe fondul stresului și s-a arătat nemulțumit de implicarea jucătorilor săi.

„Am stat prin spitale pe aici, mi-am făcut tot felul de verificări de mi-a stat inima. N-am venit la Cluj să mă îmbolnăvesc. 

O să discut cu Copilu, cu Deac, poate și cu Răzvan Zăvăleanu, cu care am o relație foarte bună, și o să le spun că ăsta e nivelul în momentul de față și că eu nu pot lucra în condițiile astea. Nu pot sta să mă îmbolnăvesc și să salvez echipa de la retrogradare în ultimele etape sau să joc baraje”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

În acest moment, CFR Cluj se află pe locul 9 în clasamentul Ligii 1, cu 16 puncte. În etapa următoare, ardelenii vor juca pe teren propriu împotriva liderului Dinamo.

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