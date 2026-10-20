Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României Stiri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Luca Niculescu (55 de ani) a primit votul de învestitură din partea Parlamentului României, necesar pentru a prelua funcția de prim-ministru.

TAGS:
Luca NiculescuGuvernul RomanieiGigi BecaliFCSB
Din articol

Niculescu a devenit premier după cinci luni și jumătate de interimat al Guvernului Ilie Bolojan.  

Reacția lui Gigi Becali după ce Luca Niculescu a fost învestit de Legislativ

Deputatul neafiliat Gigi Becali și-a exprimat convingerea că noul șef al Executivului este un „om deștept” și a subliniat importanța instalării unui nou guvern, după moțiunea de cenzură din 5 mai 2026. 

„Este extraordinar, o să avem un guvern. Slavă Domnului și mulțumim! Cum o fi, cum nu o fi, eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar om prost nu poate fi. Din moment ce a avut funcțiile pe care le-a avut prin Franța, Germania, e om deștept.

O să fie un om de comunicare cu toată lumea, cred că va fi bine. Nu-l știam bine. Mi-am adus aminte că am făcut o emisiune acum 20 de ani, atunci când am candidat și eu la prezidențiale (n.r.- în 2004). Mi s-a părut un om de treabă, mi-a părut sincer.

Pesediștii cu care am vorbit, miniștrii, îi văd foarte hotărâți, cred că vom face treabă. Nebuni și inconștienți am fost șase luni de zile neavând Guvern, acum ca să facem altă nebunie și o mai mare inconștiență trebuie să dăm jos din nou Guvernul sau să-l suspendăm pe președinte, cum spun unii pentru că avem ambiții de partid”, a declarat Gigi Becali, după votul de învestitură.

Luca Niculescu

  • Imago0868657452h
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cum s-a votat în Parlament

Guvernul Niculescu a fost învestit cu 280 de voturi „pentru”, cu 47 peste minimul necesar de 233.

Din totalul de 464 de parlamentari au votat 338, dintre care 280 favorabil și 58 „împotrivă”.

Guvernul lui Luca Niculescu a fost votat de PSD, PNL, UDMR și de grupul minorităților naționale. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți la vot, iar cei din USR nu au votat. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce înseamnă punctele roșii și galbene de pe anvelopele mașinii. Le sunt de mare ajutor mecanicilor
Ce înseamnă punctele roșii și galbene de pe anvelopele mașinii. Le sunt de mare ajutor mecanicilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Victor Becali s-a convins: „Dacă face achiziții în iarnă, se pot bate la campionat”
Victor Becali s-a convins: „Dacă face achiziții în iarnă, se pot bate la campionat”
Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”
Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”
Gigi Becali nu l-a putut convinge! Ilie Dumitrescu i-a spus-o în fața după meciul lui FCSB: „Nu te cred”
Gigi Becali nu l-a putut convinge! Ilie Dumitrescu i-a spus-o în fața după meciul lui FCSB: „Nu te cred”
Anunțul lui Gigi Becali! Când va reveni Denis Drăguș la FCSB: „A făcut RMN”
Anunțul lui Gigi Becali! Când va reveni Denis Drăguș la FCSB: „A făcut RMN”
Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”
Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”
ULTIMELE STIRI
Dennis Man și Răzvan Marin, azi în Champions League! Fenerbahce, egalată pe final de Slavia Praga. Borussia câtigă
Dennis Man și Răzvan Marin, azi în Champions League! Fenerbahce, egalată pe final de Slavia Praga. Borussia câtigă
Cine este Iris, românca pe care a invitat-o Khvicha Kvaratskhelia să joace tenis de picior
Cine este Iris, românca pe care a invitat-o Khvicha Kvaratskhelia să joace tenis de picior
A plecat de la Liverpool și și-a găsit fericirea la un alt club: ”E cel mai bun din lume! Nu mă așteptam la asta”
A plecat de la Liverpool și și-a găsit fericirea la un alt club: ”E cel mai bun din lume! Nu mă așteptam la asta”
Pariul lui Dumitru Dragomir din SuperLiga: cine este tânărul de 20 de ani care „se face de 5.000.000 de euro”
Pariul lui Dumitru Dragomir din SuperLiga: cine este tânărul de 20 de ani care „se face de 5.000.000 de euro”
PSG - Barcelona, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Regal în Champions League: duelul așteptat de toți fanii fotbalului. Echipele de start
PSG - Barcelona, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Regal în Champions League: duelul așteptat de toți fanii fotbalului. Echipele de start
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, prima reacție după FC Voluntari - FCSB 1-2: „Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani”

Gigi Becali, prima reacție după FC Voluntari - FCSB 1-2: „Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani”

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”

Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”

Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk

Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk

Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”

Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”

Ciprian Marica a spus unde va termina FCSB campionatul: ”La asta mă aștept”

Ciprian Marica a spus unde va termina FCSB campionatul: ”La asta mă aștept”



Recomandarile redactiei
A plecat de la Liverpool și și-a găsit fericirea la un alt club: ”E cel mai bun din lume! Nu mă așteptam la asta”
A plecat de la Liverpool și și-a găsit fericirea la un alt club: ”E cel mai bun din lume! Nu mă așteptam la asta”
PSG - Barcelona, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Regal în Champions League: duelul așteptat de toți fanii fotbalului. Echipele de start
PSG - Barcelona, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Regal în Champions League: duelul așteptat de toți fanii fotbalului. Echipele de start
Pariul lui Dumitru Dragomir din SuperLiga: cine este tânărul de 20 de ani care „se face de 5.000.000 de euro”
Pariul lui Dumitru Dragomir din SuperLiga: cine este tânărul de 20 de ani care „se face de 5.000.000 de euro”
Cine este Iris, românca pe care a invitat-o Khvicha Kvaratskhelia să joace tenis de picior
Cine este Iris, românca pe care a invitat-o Khvicha Kvaratskhelia să joace tenis de picior
Dennis Man și Răzvan Marin, azi în Champions League! Fenerbahce, egalată pe final de Slavia Praga. Borussia câtigă
Dennis Man și Răzvan Marin, azi în Champions League! Fenerbahce, egalată pe final de Slavia Praga. Borussia câtigă
Alte subiecte de interes
Renaște un gigant adormit al fotbalului românesc! Plan ambițios al autorităților
Renaște un gigant adormit al fotbalului românesc! Plan ambițios al autorităților
DOCUMENT Apare un nou stadion de 5 stele în România! Guvernul aprobă azi toate actele
DOCUMENT Apare un nou stadion de 5 stele în România! Guvernul aprobă azi toate actele
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

stirileprotv Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

stirileprotv Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

stirileprotv ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!