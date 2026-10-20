Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Niculescu a devenit premier după cinci luni și jumătate de interimat al Guvernului Ilie Bolojan.

Reacția lui Gigi Becali după ce Luca Niculescu a fost învestit de Legislativ

Deputatul neafiliat Gigi Becali și-a exprimat convingerea că noul șef al Executivului este un „om deștept” și a subliniat importanța instalării unui nou guvern, după moțiunea de cenzură din 5 mai 2026.

„Este extraordinar, o să avem un guvern. Slavă Domnului și mulțumim! Cum o fi, cum nu o fi, eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar om prost nu poate fi. Din moment ce a avut funcțiile pe care le-a avut prin Franța, Germania, e om deștept.

O să fie un om de comunicare cu toată lumea, cred că va fi bine. Nu-l știam bine. Mi-am adus aminte că am făcut o emisiune acum 20 de ani, atunci când am candidat și eu la prezidențiale (n.r.- în 2004). Mi s-a părut un om de treabă, mi-a părut sincer.

Pesediștii cu care am vorbit, miniștrii, îi văd foarte hotărâți, cred că vom face treabă. Nebuni și inconștienți am fost șase luni de zile neavând Guvern, acum ca să facem altă nebunie și o mai mare inconștiență trebuie să dăm jos din nou Guvernul sau să-l suspendăm pe președinte, cum spun unii pentru că avem ambiții de partid”, a declarat Gigi Becali, după votul de învestitură.