Fullkrug și Schick au șase goluri marcate în primele șase meciuri

În fruntea clasamentului golgheterilor din Bundesliga, după disputarea a șase etape din acest sezon, se află Niclas Fullkrug (Werder Breme) și Patrik Schick (Bayer Leverkusen), fiecare cu câte șase goluri marcate. Câte vinci reușite au Michael Olise (Bayern Munchen), Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) și Phillip Tietz (Mainz), iar câte patru goluri au marcat Harry Kane (Bayern Munchen), Luis Diaz (Bayern Munchen), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Michael Gregoritsch (Augsburg) și Yuito Suzuki (Freiburg).

Surpriza începutului de sezon este forma extraordinară a veteranului Niclas Fullkrug, un jucător care a marcat un singur gol în timpul împrumutului la AC Milan și pe care managerul Nuno Espirito Santo nu a dorit să-l păstreze în lotul lui West Ham United pentru stagiunea 2026-2027, deși echipa evoluează în Championship. Trupa de pe Weserstadion ocupă locul al optulea în Bundesliga și a devenit prima echipă din istoria competiției care a revenit de la un deficit 0-2, pentru a obține puncte în trei meciuri consecutive (3-2 cu Augsburg / 2-2 cu Dortmund / 2-2 cu Paderborn).

Harry Kane este câștigătorul Ghetei de Aur în sezonul trecut, în care a marcat de 61 de ori pentru Bayern Munchen (36 în Bundesliga, 10 în DFB Cup, 14 în Champions League, 1 în Franz Beckenbauer Supercup) și alte 12 reușite pentru naționala Angliei.

Fullkrug are contract cu West Ham până în 2028

Niclas Fullkrug (33 de ani / 189cm) este născut la Hanovra (landul Saxonia Inferioară) și a fost junior la echipele TuS Ricklingen, Sportfreunde Ricklingen și Werder Bremen. La nivel de seniori a evoluat pentru Werder Bremen II (2011-2014), Werder Bremen (2013-2013 / 2019-2023 / 2026-2027, împrumutat), Greuther Furth (2013-2014 / împrumutat), FC Nurnberg (2014-2016), Hannover 96 (2016-2019), Borussia Dortmund (2023-2024), West Ham United (2024-) și AC Milan (2026). Are 24 de meciuri și 14 goluri pentru naționala Germaniei, cu care a participat la CM 2022 și Euro 2024.

În palmares are o finală de Champions League (2023-2024), titlul de golgheter al Bundeligii (2022-2023) și includerea în Bundesliga Team of the Season (2022-2023) și VDV Bundesliga Team of the Season (2022-2023). Sora sa, Anna-Lena, joacă ca atacant la echipa feminină Hannover 96, iar bunicul său, Gerd, a jucat la Arminia Bielefeld. Joacă doar ca atacant central și este cotat la 3.5 milioane de euro. Mai are contract cu West Ham United până în iulie 2028.

Foto - Getty Images