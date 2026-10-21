FOTO El este ”ceasul elvețian” al lui Ionuț Chirilă! Are bunici celebri

El este ”ceasul elvețian” al lui Ionuț Chirilă! Are bunici celebri Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CS Dinamo a reușit o victorie spectaculoasă în deplasare în ultima etapă din Liga 2, 4-1 cu CSL Ștefănești.

TAGS:
CS DinamoRobert LeccaIonut ChirilaNicolae Culae LupescuDumitru Lecca
Din articol

CITEȘTE ȘI:

VIDEO Nepotul lui Ionuț Lupescu a debutat în Liga 2 la CS Dinamo! Puștiul a jucat în naționala Elveției

EXCLUSIV Fotbalist cu selecții la două naționale transferat de CS Dinamo! Ionuț Chirilă: ”E puternic, are patru ani la AZ Alkmaar”

EXCLUSIV Copiii din Tulcea s-au făcut mari la Dinamo! Ionuț Chirilă și exemplele Ayan Anghel și Rareș Cernamoriț: ”Văd asta la ei”

După victoria spectaculoasă în deplasare din ultima etapă din Liga 2, 4-1 cu CSL Ștefăneștii de Jos, CS Dinamo a mai urcat în clasament, iar acum echipa antrenată de Ionuț Chirilă se află pe locurile 16-18 (din 22), la egalitate de puncte cu Unirea Slobozia și Steaua.

Așa cum ne-a obișnuit în fiecare rundă, trupa din Ștefan cel Mare a aliniat din nou o garnitură plină de juniori de 16-17 ani, iar astăzi pagina oficială CS Dinamo Fotbal a postat un material amplu despre unul dintre aceștia, Robert Lecca:

Robert Lecca, din fotbalul elvețian în Ștefan cel Mare

”🥳 Swiss Made ⚪🔴

Născut pe 21 octombrie 2009, mijlocașul dinamovist Robert Lecca împlinește astăzi 17 ani.

Povestea lui Lecca în fotbalul românesc a început în luna august a acestui an, la Slatina, când profesorul Chirilă l-a debutat într-un meci cu liderul ligii secunde.

De atunci, optarul lui CS Dinamo a adunat opt prezențe în Liga 2 și a crescut, de la o etapă la alta, odată cu echipa noastră.

Din vară în Ștefan cel Mare, Lecca a venit la CS Dinamo cu școala elvețiană de fotbal. Jucase anterior pentru echipa de seniori a lui FC Gland, din Țara Cantoanelor, în "Finales de promotion 2e ligue".

Între 12 și 16 ani, Robert Lecca a evoluat la Team Vaud La Côte, academie regională integrată în sistemul de elită al Asociației Elvețiene de Fotbal pentru dezvoltarea tinerelor talente. Aici deține recordul de prezențe la categoria U16, reușind cele mai multe meciuri jucate într-un singur sezon (24) din istoria echipei. Ulterior, Lecca a evoluat și pentru echipa secundă a celor de la FC Stade Nyonnais.

Exact ca un ceas elvețian, Lecca este unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației 2009.

Puștiul nostru visează să joace, într-o zi, pentru România. La fel cum au făcut-o bunicii săi, regretații Nicolae "Culae" Lupescu (1940-2017) și Dumitru Lecca (1936-2026), nume de legendă pentru fotbalul și baschetul românesc.

La mulți ani, Robert!”.

”Fără drept de apel!” Ionuț Chirilă, show la declarații după o nouă victorie în Liga 2

Formația pregătită de Ionuț Chirilă a învins-o cu 4-1 pe CSL Ștefănești și a urcat pe locurile 16-18 în clasament, după un început dificil de sezon. Înaintea partidei cu Ștefănești, CS Dinamo avea doar patru puncte și ocupa penultimul loc, iar poziția antrenorului era pusă sub semnul întrebării.

Bucureștenii au deschis scorul în minutul 12, prin Denis Rența, iar Andrei Rus a majorat avantajul în minutul 35. Peter Maapia Believe a stabilit scorul pauzei, 3-0, în favoarea echipei lui Chirilă.

CS Dinamo a continuat să atace și după revenirea de la vestiare, iar George Leață a înscris pentru 4-0 în minutul 50. CSL Ștefănești a marcat golul de onoare în minutul 74, prin Sergiu Șerban.

În urma acestui rezultat, CS Dinamo a ajuns la șapte puncte, după două victorii, o remiză și șapte înfrângeri. Formația lui Ionuț Chirilă se află acum peste CSM Olimpia Satu Mare, CSC Șelimbăr, CSL Ștefănești și Dumbrăvița.

La scurt timp după fluierul final, Ionuț Chirilă nu s-a ferit de cuvinte și a expus că a fost o victorie „fără drept de apel”. Tehnicianul s-a arătat încântat de elevii săi și și-a trasat un obiectiv pentru sezonul viitor: podiumul în Liga 2.

”O victorie meritată, fără doar și poate, fără drept de apel! Până la 4-0, am condus jocul fără probleme. Au marcat patru jucători, dar pentru noi coordonatorul de joc este cel care are posesia în acel moment. Toată lumea se raportează la el și antrenăm polivalența.

Jucătorii cu polivalență au cotă mai mare de piață, iar în curând, dacă vom pune lucrurile la punct, vom fi o echipă greu de oprit. La anul vom fi o echipă de locurile 1-3.

Am jucat cu doi jucători de 18 ani fundași centrali, Cernomoriț și Anghel. Puțină lume face asta, să joace cu doi jucători under în acea zonă. Se antrenează bine, joacă bine”, a spus Ionuț Chirilă, la Metropola TV.

VIDEO EXCLUSIV Ionuț Chirilă, invitat la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șefa unui magazin din Spania, concediată după 8 ani pentru că ascundea produse la reducere ca să le cumpere. Ce a decis instanța
Șefa unui magazin din Spania, concediată după 8 ani pentru că ascundea produse la reducere ca să le cumpere. Ce a decis instanța
ARTICOLE PE SUBIECT
Record în Champions League pentru Dennis Seimen, românul din poarta Germaniei și a lui VfB Stuttgart!
Record în Champions League pentru Dennis Seimen, românul din poarta Germaniei și a lui VfB Stuttgart!
ULTIMELE STIRI
Lamine Yamal ratează Balonul de Aur după PSG - Barcelona 4-2? Și-a ales favoritul: „Îl va lua”
Lamine Yamal ratează Balonul de Aur după PSG - Barcelona 4-2? Și-a ales favoritul: „Îl va lua”
Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior
Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior
După accidentarea groaznică a lui Kvaratskhelia, L'Équipe a făcut anunțul despre Balonul de Aur
După accidentarea groaznică a lui Kvaratskhelia, L'Équipe a făcut anunțul despre Balonul de Aur
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia
Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Federația a numit noul selecționer după cele 4 înfrângeri din Nations League: „Îi dorim mult succes”

Federația a numit noul selecționer după cele 4 înfrângeri din Nations League: „Îi dorim mult succes”

Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi

Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi

Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Echipa din Superliga a rămas fără sponsori: „Nu mai dă nimeni bani la fotbal”

Echipa din Superliga a rămas fără sponsori: „Nu mai dă nimeni bani la fotbal”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”



Recomandarile redactiei
Lamine Yamal ratează Balonul de Aur după PSG - Barcelona 4-2? Și-a ales favoritul: „Îl va lua”
Lamine Yamal ratează Balonul de Aur după PSG - Barcelona 4-2? Și-a ales favoritul: „Îl va lua”
După accidentarea groaznică a lui Kvaratskhelia, L'Équipe a făcut anunțul despre Balonul de Aur
După accidentarea groaznică a lui Kvaratskhelia, L'Équipe a făcut anunțul despre Balonul de Aur
Ciprian Marica, încântat după meciul serii din Champions League: „Fotbal de calitate!” + comparația cu Nadia Comăneci
Ciprian Marica, încântat după meciul serii din Champions League: „Fotbal de calitate!” + comparația cu Nadia Comăneci
Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior
Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Alte subiecte de interes
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Nepotul lui Ionuț Lupescu a debutat în Liga 2 la CS Dinamo! Puștiul a jucat în naționala Elveției
Nepotul lui Ionuț Lupescu a debutat în Liga 2 la CS Dinamo! Puștiul a jucat în naționala Elveției
Ionuț Chirilă, exploziv după numirea lui Marius Șumudică antrenor la Rapid
Ionuț Chirilă, exploziv după numirea lui Marius Șumudică antrenor la Rapid
Ai auzit, Gigi? Ionuț Chirilă: ”Vreau să-i transmit ceva lui Becali”
Ai auzit, Gigi? Ionuț Chirilă: ”Vreau să-i transmit ceva lui Becali”
CITESTE SI
Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

stirileprotv Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

stirileprotv Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

stirileprotv ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!