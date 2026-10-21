Așa cum ne-a obișnuit în fiecare rundă, trupa din Ștefan cel Mare a aliniat din nou o garnitură plină de juniori de 16-17 ani, iar astăzi pagina oficială CS Dinamo Fotbal a postat un material amplu despre unul dintre aceștia, Robert Lecca :

După victoria spectaculoasă în deplasare din ultima etapă din Liga 2, 4-1 cu CSL Ștefăneștii de Jos, CS Dinamo a mai urcat în clasament, iar acum echipa antrenată de Ionuț Chirilă se află pe locurile 16-18 (din 22), la egalitate de puncte cu Unirea Slobozia și Steaua.

”🥳 Swiss Made ⚪🔴

Născut pe 21 octombrie 2009, mijlocașul dinamovist Robert Lecca împlinește astăzi 17 ani.

Povestea lui Lecca în fotbalul românesc a început în luna august a acestui an, la Slatina, când profesorul Chirilă l-a debutat într-un meci cu liderul ligii secunde.

De atunci, optarul lui CS Dinamo a adunat opt prezențe în Liga 2 și a crescut, de la o etapă la alta, odată cu echipa noastră.

Din vară în Ștefan cel Mare, Lecca a venit la CS Dinamo cu școala elvețiană de fotbal. Jucase anterior pentru echipa de seniori a lui FC Gland, din Țara Cantoanelor, în "Finales de promotion 2e ligue".

Între 12 și 16 ani, Robert Lecca a evoluat la Team Vaud La Côte, academie regională integrată în sistemul de elită al Asociației Elvețiene de Fotbal pentru dezvoltarea tinerelor talente. Aici deține recordul de prezențe la categoria U16, reușind cele mai multe meciuri jucate într-un singur sezon (24) din istoria echipei. Ulterior, Lecca a evoluat și pentru echipa secundă a celor de la FC Stade Nyonnais.

Exact ca un ceas elvețian, Lecca este unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației 2009.

Puștiul nostru visează să joace, într-o zi, pentru România. La fel cum au făcut-o bunicii săi, regretații Nicolae "Culae" Lupescu (1940-2017) și Dumitru Lecca (1936-2026), nume de legendă pentru fotbalul și baschetul românesc.

La mulți ani, Robert!”.

”Fără drept de apel!” Ionuț Chirilă, show la declarații după o nouă victorie în Liga 2

Formația pregătită de Ionuț Chirilă a învins-o cu 4-1 pe CSL Ștefănești și a urcat pe locurile 16-18 în clasament, după un început dificil de sezon. Înaintea partidei cu Ștefănești, CS Dinamo avea doar patru puncte și ocupa penultimul loc, iar poziția antrenorului era pusă sub semnul întrebării.

Bucureștenii au deschis scorul în minutul 12, prin Denis Rența, iar Andrei Rus a majorat avantajul în minutul 35. Peter Maapia Believe a stabilit scorul pauzei, 3-0, în favoarea echipei lui Chirilă.

CS Dinamo a continuat să atace și după revenirea de la vestiare, iar George Leață a înscris pentru 4-0 în minutul 50. CSL Ștefănești a marcat golul de onoare în minutul 74, prin Sergiu Șerban.

În urma acestui rezultat, CS Dinamo a ajuns la șapte puncte, după două victorii, o remiză și șapte înfrângeri. Formația lui Ionuț Chirilă se află acum peste CSM Olimpia Satu Mare, CSC Șelimbăr, CSL Ștefănești și Dumbrăvița.

La scurt timp după fluierul final, Ionuț Chirilă nu s-a ferit de cuvinte și a expus că a fost o victorie „fără drept de apel”. Tehnicianul s-a arătat încântat de elevii săi și și-a trasat un obiectiv pentru sezonul viitor: podiumul în Liga 2.

”O victorie meritată, fără doar și poate, fără drept de apel! Până la 4-0, am condus jocul fără probleme. Au marcat patru jucători, dar pentru noi coordonatorul de joc este cel care are posesia în acel moment. Toată lumea se raportează la el și antrenăm polivalența.

Jucătorii cu polivalență au cotă mai mare de piață, iar în curând, dacă vom pune lucrurile la punct, vom fi o echipă greu de oprit. La anul vom fi o echipă de locurile 1-3.

Am jucat cu doi jucători de 18 ani fundași centrali, Cernomoriț și Anghel. Puțină lume face asta, să joace cu doi jucători under în acea zonă. Se antrenează bine, joacă bine”, a spus Ionuț Chirilă, la Metropola TV.

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