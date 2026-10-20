Federația Turcă de Fotbal a renunțat la Vincenzo Montella (52 de ani), după un parcurs dezastruos în Liga A din Nations League, unde echipa a pierdut toate cele patru partide disputate.

Ultimul eșec, 1-3 cu Italia, ar fi cântărit decisiv în hotărârea conducerii, după cum Sport.ro v-a prezentat aici. Turcia nu a obținut niciun punct în grupă, iar bilanțul lui Montella arată astfel: șase înfrângeri și o singură victorie în ultimele șapte meciuri.

Turcii au anunțat marți numirea lui Sergen Yalçin în funcţia de selecţioner pentru următorii patru ani. Fostul mijlocaş internaţional îi succede lui Vincenzo Montella, demis la începutul lunii.

După plecarea italianului Vincenzo Montella, demis pe 9 octombrie, Turcia şi-a găsit succesorul. Federaţia a oficializat numirea lui Sergen Yalçin până în 2030.

În timpul carierei sale de jucător, fostul mijlocaş a disputat 37 de meciuri pentru naţională.

În vârstă de 53 de ani, Yalçin preia conducerea unei echipe aflate în dificultate. Turcia ocupă ultimul loc în grupa A1 din Liga Naţiunilor după patru înfrângeri consecutive şi a fost, de asemenea, eliminată încă din faza grupelor la Cupa Mondială din 2026.

Turcia va întâlni Belgia la Izmir (pe 12 noiembrie) şi echipa Franţei la Bordeaux în următoarea etapă internaţională (15 noiembrie).

În calitate de antrenor, Yalçin a antrenat doar cluburi din Turcia, printre care şi Beşiktaş, pe care l-a condus la câştigarea dublei Campionat-Cupa Turciei în sezonul 2020-2021.

De-a lungul carierei, a jucat pentru Beşiktaş, Fenerbahçe şi Galatasaray, informează AGERPRES.

Comunicatul oficial

„Consiliul de Administrație al Federației Turce de Fotbal a decis, în cadrul ședinței de astăzi, numirea lui Sergen Yalçın în funcția de selecționer al echipei naționale de seniori. Tehnicianul în vârstă de 53 de ani și staff-ul său vor semna un contract pe o perioadă de 4 ani.

Născut la Istanbul pe 5 noiembrie 1972, Sergen Yalçın și-a început cariera profesionistă la Beşiktaş, club la care a făcut și primii pași în fotbal, în cadrul centrului de copii și juniori. Considerat unul dintre marile talente ale fotbalului turc datorită evoluțiilor sale la gruparea „alb-neagră”, Yalçın a mai îmbrăcat, de-a lungul carierei, tricourile echipelor Istanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray și Trabzonspor. El a fost primul fotbalist care a evoluat pentru toate cele patru mari cluburi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray și Trabzonspor.

Yalçın, care și-a încheiat cariera de jucător la Etimesgut Şekerspor și Eskişehirspor, a cucerit 4 titluri de campion și 2 Cupe ale Turciei cu Beşiktaş, precum și 2 titluri de campion și o Cupă a Turciei cu Galatasaray.

Sergen Yalçın a făcut parte din echipa națională care a câștigat medalia de aur la Jocurile Mediteraneene din 1993, iar debutul său la naționala de seniori a avut loc pe 31 august 1994. Cu 37 de selecții și 5 goluri marcate pentru prima reprezentativă, el a participat, de asemenea, la Campionatele Europene din 1996 și 2000.

După succesele înregistrate ca jucător, Sergen Yalçın a continuat să contribuie la fotbalul turc din postura de antrenor. Cariera sa tehnică a inclus experiențe la Gaziantepspor (în două rânduri), Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş (în două rânduri) și Antalyaspor. În sezonul 2020/2021, Yalçın a condus echipa Beşiktaş – pe care a antrenat-o pentru prima dată în acea perioadă – către câștigarea titlului în Super Lig și a Cupei Turciei. Prin această realizare, el a devenit primul și singurul nume din istoria clubului Beşiktaş care a câștigat campionatul atât în ​​calitate de fotbalist, cât și de antrenor.

Sergen Yalçın deschide un nou capitol în cariera sa, aducând experiența acumulată la nivel de club în cadrul echipei noastre naționale; de ​​acum înainte, el va depune eforturi pentru succesul reprezentativei noastre de fotbal.

În calitate de Federație Turcă de Fotbal, îi dorim lui Yalçın succes în noua sa misiune și sperăm că această decizie va fi benefică pentru țara noastră și pentru prima noastră reprezentativă”, a scris Federaţia Turcă de Fotbal pe Instagram.