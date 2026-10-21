Municipiul Târgu Mureş va deveni capitala hocheiului pe gheaţă în mai 2027, după ce a câştigat dreptul de a găzdui Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I, Grupa B, competiţie de anvergură internaţională ce se va desfăşura în perioada 1-7 mai, a anunţat, marţi, conducerea Primăriei Municipiului Târgu Mureş şi a Federaţiei Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG).

România are un nou selecționer, care va fi prezentat oficial vineri

Iar vineri, de la ora 17:00, la Patinoarul Olimpic Brașov, va avea loc conferința de presă dedicată prezentării oficiale a noului selecționer al României, canadianul Ron Pasco.

Primarul municipiului Târgu Mureş, Soós Zoltán, a subliniat, într-o conferinţă de presă, că această competiţie reprezintă mai mult decât un simplu eveniment sportiv, fiind o oportunitate majoră de relansare economică şi turistică.

"Deci pentru noi acest campionat înseamnă mult mai mult decât cele şapte zile de competiţie, înseamnă şi reintegrarea Târgu Mureşului în circuitul competiţiilor internaţionale de hochei pe gheaţă. Desigur o să însemne şi valorificarea noii infrastructuri sportive prin care se creează condiţii pentru dezvoltarea hocheiului, dar înseamnă şi o vizibilitate internaţională pentru oraş, oportunităţi pentru turism, în sector hotelier şi pentru economia locală. Dar poate cel mai important este să readucem hocheiul mai aproape de comunitatea târgumureşeană", a declarat Soós.

La Târgu Mureș sporturile de iarnă se dispută încă din anul 1877

Edilul a amintit istoria bogată a sporturilor de iarnă din oraş, începută încă din 1877 odată cu înfiinţarea Asociaţiei de Patinaj, organizaţie care a dat ţării numeroşi campioni şi un sportiv olimpic (László Coroş, 1980). Tradiţia hocheiului mureşean a continuat în 1935, atingând apogeul prin câştigarea Cupei României în 1946 şi a două titluri naţionale consecutive în 1950 şi 1951 de către legendara echipă Locomotiva RATA.

În prezent, a spus edilul, clubul municipal CSM deţine grupe de juniori U13 şi U15, urmând ca din 2027 să se alăture grupa U17, cu obiectivul de a înscrie o echipă de seniori în campionatul naţional până în 2028-2029: "Personal aş dori ca acest Campionat Mondial să reprezinte începutul unei noi etape pentru copilul din Târgu Mureş. (...) Avem speranţa şi desigur, cu susţinerea Federaţiei naţionale ca din 2028 sau cel târziu 2029 să avem o echipă în campionatul naţional. Aşadar, mulţumesc Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă pentru colaborare şi pentru încrederea acordată oraşului nostru, precum şi Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă pentru desemnarea Târgu Mureşului drept gazdă a acestei competiţii şi desigur, vrem să scriem şi noi o pagină în istoria hocheiului românesc", a arătat Soós Zoltán.

Ce a declarat președintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă

Preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG), Nagy Attila Ferenc, a evidenţiat parteneriatul de succes dintre federaţie, primărie şi Agenţia Naţională pentru Sport, mulţumind autorităţilor pentru implicare.

"În primul rând, aş dori să vă mulţumesc pentru colaborare excelentă de care aţi dat dovadă în perioada asta scurtă, când am reuşit să pregătim proiectul de Campionat Mondial şi să îl ducem la congresul Federaţiei Internaţionale unde am reuşit să câştigăm dreptul de organizare. Aş dori să menţionez că în parteneriatul nostru, în afară de Primăria din Târgu Mureş este şi Agenţia Naţională pentru Sport. Fără aceste instituţii şi fără această colaborare nu putem organiza ca şi federaţie un eveniment de acest nivel", a arătat Nagy.

Oficialul a recunoscut că planurile iniţiale au fost depăşite datorită contextului favorabil.

"Eu mă bucur enorm că deşi în 2023, când am avut o discuţie cu domnul primar şi cu domnul preşedinte de la club, am menţionat faptul că în momentul în care o să fie gata patinoarul să aducem aici un eveniment de acest gen. Sincer, atunci nu m-am gândit că o să începem cu seniorii, eram cu gândul la U18, la U20, dar din fericire, având această posibilitate şi colaborare cu federaţia internaţională, plus ţările care o să participe, reuşim să pornim cu planuri mai mari decât ne-am gândit din start şi asta ne obligă să avem o colaborare foarte strânsă şi bună", a precizat preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă

Mondialul va dura șapte zile - care este obiectivul României

La turneul de la Târgu Mureş vor participa şase echipe naţionale: România, Coreea de Sud, Japonia, China, Olanda şi Spania.

"Ştacheta este una foarte înaltă, pentru că acum doi ani de zile, la Sfântul Gheorghe cred că am reuşit un eveniment foarte frumos, unde am avut 15 meciuri cu sold-out. Patinoarul undeva la 2.000 de locuri, eu sunt aproape sigur că n-o să avem niciun fel de problemă, pentru că sunt mulţi suporteri de hochei în România care aşteaptă cu nerăbdare acest eveniment. (...) Din punct de vedere sportiv, noi dorim să avem un rezultat cât mai bun posibil, de cel puţin o medalie", a mai spus Nagy.

Secretarul general al FRHG, Benedek Árpád-Csaba, a oferit informaţii logistice de culise, arătând că evenimentul va atrage echipele în oraş mult mai devreme.

"De fapt acest Campionat Mondial nu va dura numai şapte zile, fiindcă majoritatea echipelor, trei echipe de Asia şi normal echipa României, precum şi echipa Spaniei vor veni şi cu o săptămână înaintea competiţiei. Ultima pregătire o vor efectua în Târgu Mureş. Mai mult ca sigur vor avea loc şi partide amicale conform protocolului cu Federaţia Internaţională. Cândva, în luna ianuarie-februarie va fi şi o inspecţie a amplasamentelor, a bazei sportive precum şi a hotelurilor care vor deservi Campionatul Mondial", a afirmat Benedek.

Cum se va juca Mondialul

El a precizat că programul este deja stabilit, iar naţionala României va fi capul de afiş al fiecărei zile din faza grupelor.

"Se va începe cu două zile de câte trei meciuri şi va fi o zi pauză, după care va fi iarăşi o zi de partide, o zi de pauză. Şi în ultimele două zile după noul desfăşurător vor fi semifinalele şi finalele competiţiei. România în primele trei zile va juca a treia partidă, deci vom avea trei partide în fiecare zi", a spus Benedek.

În ceea ce priveşte aspectul financiar, turneul beneficiază de o susţinere solidă din surse multiple.

"Bugetul Campionatului Mondial va fi între 4 şi 5 milioane de lei, care va fi din mai multe surse ca şi în anii anteriori, va fi o parte finanţat de către Primăria Târgu Mureş şi de Agenţia Naţională de Sport şi de Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă, precum şi din vânzările de bilete şi abonamente pe parcurs", a conchis oficialul FRHG, citat de Agerpres.

Următoarea conferinţă de presă va avea loc vineri, când Federaţia va prezenta oficial noul antrenor al naţionalei de seniori şi strategia sportivă pentru cucerirea unei medalii.