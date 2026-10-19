EXCLUSIV Suma pentru care Universitatea Craiova îl vinde pe Assad Al-Hamlawi

Suma pentru care Universitatea Craiova îl vinde pe Assad Al-Hamlawi Fotbal intern
SPORT.RO
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U Craiova poate obține un profit important de pe urma transferului lui Assad Al-Hamlawi. 

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Assad Al-Hamlawi este, poate, cel mai bun fotbalist din Superliga României, nu doar din lotul Universității Craiova. Atacantul palestinian născut în Suedia, în localitatea Helsingborg, a avut evoluții excelente pentru gruparea olteană, iar din acest motiv a și atras atenția mai multor cluburi din afara României.

U Craiova vrea să profite cât mai mult de pe urma atacantului de 1,88 m în competiția Conference League și în Superliga României, dar poate și de pe urma unei mutări care ar băga în conturile clubului lui Mihai Rotaru o sumă de ordinul milioanelor de euro.

U Craiova l-ar vinde pe Assad Al-Hamlawi pentru 5 milioane de euro!

Gruparea din Bănie știe că există interes pentru Assad Al-Hamlawi, dar o plecare s-ar produce, cel mai devreme, în iarnă. Însă, din informațiile Sport.ro, totul depinde și de modul în care va arăta U Craiova în Conference League, dacă va avea șanse să se califice în fazele eliminatorii ale întrecerii sau dacă nu cumva chiar va continua parcursul.

  • Assad al hamlawi
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Cum banii din experiența Conference League nu sunt puțini (bilete, bonusuri în funcție de rezultate, vânzări ale produselor cu însemnele clubului, parcursul cât mai lung din întrecere ș.a.m.d.), conducerea se gândește că, poate, într-o măsură ar fi mai bine să îl păstreze pe Assad Al-Hamlawi.

La ora actuală, din informațiile Sport.ro obținute din jurul clubului din Bănie, U Craiova se laudă că nu l-a vândut pe atacant până acum, iar plecarea sa, poate în iarnă, poate în vară, se va face pentru o sumă de aproximativ 5 milioane de euro. Cel puțin așa sunt calculele făcute la ora actuală!

Assad Al-Hamlawi, evoluții fantastice la U Craiova, în Superliga României

Până la urmă, oltenii au plătit 1 milion de euro pentru achiziția sa, în vara anului 2025, când a fost adus din Polonia, de la Slask Wroclaw. Este de așteptat ca U Craiova să încerce să obțină un profit cât mai mare de pe urma cedării lui Assad Al-Hamlawi, mai ales că randamentul a fost și unul pe măsură.

Deja, în acest sezon, în 15 meciuri jucate, atacantul născut în Suedia a marcat de șapte ori și a oferit o pasă decisivă. În total, de când a venit la U Craiova, Assad Al-Hamlawi a marcat de 23 de ori și a oferit cinci pase decisive, în 63 de jocuri.

În acest moment, conform Transfermarkt, cota de piață a vârfului foarte apreciat în Bănie se ridică la doar 2 milioane de euro, deși are și o vârstă bună pentru un atacant, 25 de ani!

  • Assad Al-Hamlawi va împlini curând, la 27 octombrie 2026, 26 de ani.
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