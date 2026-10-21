Bayern - Arsenal, de la 22:00 Echipe probabile + ce pariem la acest super meci. Pronosticul lui Dan Chilom

Campioana Germaniei dă piept cu campioana Angliei. Bayern, o candidată certă la câștigarea marelui trofeu, primește vizita unei alte candidate la câștigarea „Cupei cu urechi mari”, Arsenal Londra. Echipa lui Arteta a ajuns până în ultimul act sezonul precedent, însă a pierdut în fața PSG-ului.

Bayern - Arsenal

Nemții au început actuala ediție cu o victorie contra lui Bodo Glimt, 5-0, pe propriul teren, și au continuat cu o altă echipă scandinavă, Viking, cu care au remizat în deplasare, 3-3. De partea cealaltă, „Tunarii” au 6 puncte după două partide, victorie la Napoli, scor 0-1, și victorie pe propriul teren, 3-0 contra lui Lille.

Cele două grupări s-au întâlnit ultima dată în 2025, tot în UCL, londonezii câștigând cu 3-1.

În ultimele 10 meciuri directe, este egalitate, 4-4!

Bayern este câștigătoarea trofeului de 6 ori, în timp ce Arsenal nu a reușit niciodată să cucerească cel mai important trofeu european la nivel de club.