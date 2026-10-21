Bayern - Arsenal, de la 22:00 Echipe probabile + ce pariem la acest super meci. Pronosticul lui Dan Chilom

de Dan Chilom
Campioana Germaniei dă piept cu campioana Angliei. Bayern, o candidată certă la câștigarea marelui trofeu, primește vizita unei alte candidate la câștigarea „Cupei cu urechi mari”, Arsenal Londra. Echipa lui Arteta a ajuns până în ultimul act sezonul precedent, însă a pierdut în fața PSG-ului.
Bayern - Arsenal
Nemții au început actuala ediție cu o victorie contra lui Bodo Glimt, 5-0, pe propriul teren, și au continuat cu o altă echipă scandinavă, Viking, cu care au remizat în deplasare, 3-3. De partea cealaltă, „Tunarii” au 6 puncte după două partide, victorie la Napoli, scor 0-1, și victorie pe propriul teren, 3-0 contra lui Lille.
Cele două grupări s-au întâlnit ultima dată în 2025, tot în UCL, londonezii câștigând cu 3-1.
În ultimele 10 meciuri directe, este egalitate, 4-4!
Bayern este câștigătoarea trofeului de 6 ori, în timp ce Arsenal nu a reușit niciodată să cucerească cel mai important trofeu european la nivel de club.
Bayern Munchen - Arsenal | Echipe probabile
Bayern München: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Pavlović, Kimmich – Karl, Saibari, Díaz – Kane
Arsenal: Raya – Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori – Lewis-Skelly – Rice – Saka, Ødegaard, Madueke – Gyökeres
Vincent Kompany nu se va putea baza pe una dintre vedetele sale incontestabile, Michael Olise, care este suspendat.
Nici Musiala nu va fi apt pentru regalul din această seară.
De partea cealaltă, Saliba este o pierdere foarte importantă pentru Arteta, el fiind accidentat.
Casele de pariuri merg pe mâna bavarezilor, cărora le oferă o cotă de 2.10 la victorie.
Egalul are 4.00.
Arsenal – 3.40.
Goluri de ambele părți – 1.51.
Cel mai bine cotat jucător din „primul 11” bavarez este Aleksandar Pavlović, a cărui cotă de piață este de 89 de milioane de euro.
La Arsenal, cel mai bine cotat jucător din echipa de start este Bukayo Saka, cu 119 milioane de euro.
Davide Massa, de 45 de ani, din Italia, va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,66 cartonașe și 0,23 cartonașe roșii.
Sugestia Sport.ro:
Ambele echipe marchează.