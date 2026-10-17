În mod cert, nici măcar Mihai Rotaru n-a realizat pe moment, în vara anului 2025, ce investiție inspirată a făcut, atunci când a pus pe masă un milion de euro pentru transferul unui fotbalist, al cărui nume nu spunea mare lucru. Între timp, situația s-a schimbat radical!

Într-un an și jumătate, cota lui Assad Al-Hamlawi (25 de ani), adus de la Slask Wroclaw (Polonia), s-a dublat pe site-ul transfermarkt.com. Atenție: vorbim despre o evaluare aproximativă, pentru că, în vară, Universitatea Craiova și-a permis să ceară cinci milioane de euro în schimbul atacantului, atunci când a fost abordată de Al-Ahly Cairo (Egipt). Mutarea nu s-a realizat, pentru că arabii au considerat exagerate pretențiile oltenilor. Între timp, Al-Hamlawi și-a continuat seria evoluțiilor excelente. Atât la Craiova, cât și la echipa națională a Palestinei.

O singură statistică spune totul despre starul oltenilor: are opt goluri, în ultimele opt meciuri pentru Știința și pentru naționala țării sale. La acest bilanț, a contribuit și reușita sa din meciul cu Getafe, în runda inaugurală din Conference League.

Jose Bordalas Jimenez, cucerit de Assad Al-Hamlawi

După partida de joi de pe „Ion Oblemenco“, antrenorul celor de la Getafe s-a arătat și el impresionat de vârful Craiovei. Întrebat despre jucătorii pe care i-a remarcat, în urma deplasării în România, Jose Bordalas Jimenez (62 de ani) l-a trecut pe atacantul de 1,88 de metri în capul listei.

„În opinia mea, Assad Al-Hamlawi are tot ce îi trebuie pentru a juca în La Liga. E un fotbalist foarte bun, complet. La ce am văzut, sunt convins că, dacă va ajunge în campionatul spaniol, s-ar descurca foarte ușor în La Liga“, a spus Jose Bordalas Jimenez.

Arabii îl văd ca pe urmașul lui Mo Salah!

Afirmația tehnicianului iberic a fost preluată imediat de presa din Palestina. Pentru că, după cele cinci goluri pe care Al-Hamlawi le-a dat recent, în amicalele cu Noua Zeelanda (2-2), Tadjikistan (4-2) și China (5-0), vârful Craiovei a devenit un mare star în lumea arabă. De altfel, înaintea partidei cu Getafe, un site din Orientul Mijlociu a scris că Al-Hamlawi are potențialul necesar pentru a călca pe urmele lui Mohamed Salah, un alt fotbalist cu care lumea arabă se mândrește.