Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunțat, marți, la finalul ședinței Comitetului Executiv, că selecționerul Gheorghe Hagi are susținerea totală și necondiționată a FRF în ciuda celor patru înfrângeri consecutive înregistrate de echipa națională a României în noua ediție a Ligii Națiunilor.

'Vreau să fiu clar și categoric în ceea ce înseamnă susținerea totală și necondiționată din partea Federației Române de Fotbal pentru selecționerul Gheorghe Hagi. După fiecare meci am fost în vestiarul naționalei, am stat de vorbă cu selecționerul și ceilalți membri ai staffului tehnic și niciodată nu s-a discutat despre un asemenea scenariu (n.r. - demisia lui Gheorghe Hagi). La nivel de primă reprezentativă, dacă dorești să creezi un proiect solid din punct de vedere tehnic ai nevoie de timp, stabilitate și continuitate. De aceea, noi am fost constanți în această abordare și am oferit de-a lungul timpului acest suport staffurilor tehnice. Am considerat că în acest mediu în care practic antrenorii se schimbă după fiecare meci pierdut ai nevoie de un actor rațional și responsabil care să ofere această susținere pentru continuitate', a spus Burleanu.

El a explicat că obiectivul final al selecționerului Gheorghe Hagi este calificarea la turneul final al Campionatului European din 2028.

'Considerăm că și acum la națională este un moment dificil și că s-au făcut anumite erori pe care stafful tehnic le analizează și are sarcina de a găsi cele mai bune rezolvări până la următoarea acțiune. Pentru că e important ca în luna noiembrie naționala să arate diferit față de cum am arătat în ultimele meciuri. Și să rămânem concentrați pe destinația finală pe care ne-am asumat-o împreună. Și anume de a ne califica la EURO 2028', a menționat președintele.

Burleanu consideră că înfrângerile au fost dureroase, dar este de părere că în ultima, cea cu Suedia de pe teren propriu, jocul primei reprezentative a fost unul mai bun.

'E dureroasă orice înfrângere, pentru că la final nu e nicio diferență că ai pierdut cu 1-0, 2-0 sau 6-0. O înfrângere e o înfrângere pentru oricine. Fiecare înfrângere te doare, te macină și așa mai departe. Pe selecționer de fiecare dată după meciuri l-am simțit foarte afectat de lipsa rezultatelor. Dar în ultimul meci cu Suedia de acasă, chiar dacă am pierdut, cred că am văzut o altă față a echipei naționalei. De aceea sunt încrezător că în luna noiembrie ar trebui să arătăm mult mai bine', a afirmat el.

Programarea a patru meciuri consecutive pentru echipele naționale este un test nereușit al FIFA, este de părere Burleanu, care consideră că acest lucru a contribuit la rezultatele României din debutul Ligii Națiunilor.

'Această fereastră de meciuri trebuie să o considerăm o excepție. Pentru că eu cred că a fost o greșeală din partea FIFA de a crește numărul de meciuri (n.r. - de la 2 la 4) ale unei naționale într-o fereastră. E un punct de vedere pe care l-am împărtășit și colegilor de la UEFA, și de la FIFA. Oricum, e o opinie majoritară pe care o avem azi în Europa faptul că în această fereastră de patru meciuri nimeni nu a avut de câștigat. Absolut nimeni. Loturile naționale nu au avut de câștigat, cluburile nu au avut, jucătorii nu au avut, spectatorii nu au avut. Pentru stafful tehnic al primei reprezentative a fost o adevărată provocare să gestioneze o relație cu 33 de jucători. Asta în condițiile în care în fotbal fericiți sunt doar cei care intră în primul unsprezece. După aceea să antrenezi 33 de jucători e o altă provocare. La nivel european, după această fereastră de patru jocuri vedem foarte multe accidentări. Să ai 10-11 jucători accidentați într-o fereastră e o mare problemă. Fereastra de patru meciuri ne-a fost prezentată ca un test, care nu a fost unul reușit și ne-am dori ca anul viitor să nu ne mai confruntăm cu asemenea situații', a precizat oficialul FRF.

'Noi nu sacrificăm nicio campanie. Este vorba despre o strategie care este în implementare care a început în urmă cu 6-8 ani. Este un proces pe termen lung. În același timp, trebuie să ne gândim că nici adversarii noștri nu stau pe loc. Și ei se dezvoltă. Ceea ce ne lipsește azi este o implicare mult mai puternică la nivelul cluburilor. Și anume să nu mai fie nevoie de o intervenție a FRF pentru a te condiționa să investești în propria academie ca să beneficiezi ulterior de licența de Liga I și așa mai departe', a adăugat Burleanu.

Selecționata de fotbal a României, condusă de Gheorghe Hagi, a pierdut toate cele patru partide din primaa fereastră internațională a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională), 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Național - Varșovia) și 0-1 cu Suedia (Arena Națională) pe 5 octombrie.

AGERPRES