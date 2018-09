"Asa se intampla" Becali, critici dure la adresa lui Bratu! Ce spune despre numirea lui Niculescu

Gigi Becali a vorbit despre numirea lui Claudiu Niculescu pe postul de antrenor la Dinamo si l-a criticat pe Florin Bratu.

"Claudiu Niculescu e cea mai buna alegere la Dinamo. E om cuminte, nu e increzut. A demonstrat la Voluntari. Eu i-am spus lui Pandele ca a facut cea mai mare greseala cand l-a dat afara de la Voluntari. El e baiat bun si stie fotbal, dar daca eu iti dau tie lana poti sa faci costum de matase? Faci costum de lana. Cu ce ai cu aia lucrezi.

Nu vreau sa-l contrazic pe Bratu, dar asa cum isi da el cu parerea, pot si eu sa-mi dau cu parerea ca am 60 de ani, am cativa ani in fotbal. E adevarat ca n-a avut jucatori buni, dar cand il ai pe aproape cel mai bun mijlocas din Romania, Salomao, si-l tii rezerva, asa se intampla", a declarat Gigi Becali, potrivit GSP.

Claudiu Niculescu este cel care-l va inlocui pe Florin Bratu pe banca lui Dinamo. Clubul a facut anuntul printr-un comunicat oficial. Niculescu a semnat un contract valabil pana in vara anului 2020.