"Asa m-a favorizat!" Legatura nestiuta pana acum intre Gigi Becali si primarul sectorului 5, Daniel Florea

Inainte sa ajunga primar al sectorului 5, Daniel Florea a lucrat pentru FRF.

Fost presedinte al Curtii de Arbitraj pentru Fotbal in cadrul FRF, Daniel Florea este insurat cu o femeie care a lucrat timp de un an la palatul lui Gigi Becali.

"Sotia lui Florea a facut parte dintr-un grup de 15 femei si doi barbati care a lucrat timp de un an la proiectul pentru banca pe care am vrut sa o infiintez, „Becali Bank”. Lucrau cu un specialist. Nu-i cunosteam bine pe acei oameni. Nu tin minte toti angajatii de acum 12 ani. Mai tarziu mi-a spus Daniel Florea ca acolo a fost si sotia lui. Proiectul a fost respins de BNR, pentru ca aveam dosare penale", a dezvaluit Gigi Becali, pentru Libertatea.

Becali spune ca nu a existat un conflict de interese, deoarece Florea l-a suspendat timp de 6 luni din fotbal in acea perioada.

"Si care e problema daca sotia lui Florea a lucrat pentru mine? M-a favorizat Florea cu ceva? M-a favorizat ca am facut doi an de puscarie. Hai sa va spun cu ce m-a favorizat! Mircea Sandu si oamenii lui de la Federatie faceau presiuni ca eu sa fiu declarat doi ani „persona non grata”, sa ma scoata din fotbal, sa nu mai pot intra nici pe stadioane, iar Daniel Florea a respectat regulamentul si m-a suspendat sase luni. Asa m-a favorizat!

Dupa ce a fost dat afara de la FRF pentru ca nu a cedat presiunilor, Daniel Florea a facut plangere la DNA impotriva lui Mircea Sandu si Ionut Lupescu. Florea mi-a dat o copie. Eu i-am zis: „Care e problema mea? Ce ma intereseaza pe mine?”. Si de atunci nu l-am mai vazut pe Florea. Pentru ca el era presedintele comisiei la FRF, sotia lui trebuia sa se duca in jungla, sa nu mai treaca prin Pipera… Nu ma mai interseaza de mult parerea oamenilor despre mine. Ma interseaza cum ma judeca Dumnezeu”, a mai declarat finantatorul FCSB.