Dica, IRONIZAT de jucatori la antrenament? Becali a intervenit imediat: "Doar el face asa, e vina mea"

Dica ar fi pierdut vestiarul, sustine Ion Craciunescu.

Nicolae Dica ar fi iroanizat de jucatorii FCSB, sustine Ion Craciunescu, cel care citeaza surse sigure din cadrul clubului. Gigi Becali spune ca Denis Alibec era singurul care isi permitea asa ceva, acesta fiind si motivul pentru care a fost trimis inapoi la Astra/

"Nu este adevarat. Ceea ce a relatat (n.r. - Craciunescu) s-a intamplat numai si numai pe vremea cand era Alibec. Singurul care isi permitea era Alibec. Asta este vina mea, pentru ca Dica imi spunea. De aceea trebuia sa-l las pe Dica sa ia deciziile pe care trebuia sa le ia. Singurul care si-a permis a fost Alibec. Domnul Craciunescu stie din trecut", a declarat Becali, la ProX.

Craciunescu: "Dica, varianta ieftina!"



"Mie imi spunea cineva, o sursa demna de incredere, ca Dica e luat la misto de jucatori la antrenamente si in vestiar. Ii spun 'Hai, ma, iar vii cu d-astea? Iar facem d-astea?'. Mi-a spus un jucator de acolo.

Dica a fost cea mai ieftina varianta de antrenor. Becali nu a vrut sa dea bani multi unui tehnician. Becali a facut una dintre cele mai mari greseli de cand e la acest club. Cu un alt antrenor, jucatorii aveau un cu totul alt randament. Domnul Dica vine si ne spune ca a crescut nivelul jucatorilor, dar dupa parerea mea, trebuiau sa creasca mai mult. Dica vine si ne zice lucruri banale, jenante. Nu cred ca la aceasta ora este pentru FCSB. Trebuia sa vină peste 4-5 ani. Nu are experienta. Becali si-a dat seama de asta, in ceasul al 12-lea. Vad ca vrea sa ia masuri, dar e treaba lui. Iata ca, anul acesta, Dica a clacat in cupele europene, unde nu avea voie sa o faca", a declarat Ion Craciunescu la Digi.