Omul care a facut Steaua '86 sa ZBURDE pe teren l-a sunat pe Becali si i-a spus ca stie cum sa repare echipa! Cine e "Sensei" Marinescu

FCSB este pe cale sa isi mai aduca un preparator fizic. Unul cu mare experienta si cu un titlu urias in palmares - Cupa Campionilor Europeni, castigata in 1986.

Gigi Becali, patronul FCSB, le-a atras public atentia lui Dica si preparatorului fizic Marian Lupu ca lucrurile nu merg bine. El a dezvaluit ca a fost sunat de un alt specialist, care s-a propus si el la club. "Sensei" Florentin Marinescu ar putea ajunge sa lucreze la formatia ros-albastra!

La 32 de ani distanta de la momentul in care ii pregatea pe Bumbescu, Lacatus si Balint, Florentin Marinescu, poreclit "Sensei", s-a propus la FCSB. Dezvaluirea a fost facuta chiar de Gigi Becali, care a recunoscut ca a fost sunat. "Ne-a oferit ajutorul lui", a spus Latifundiarul din Pipera.

Cine este Florentin Marinescu

Florentin Marinescu, in varsta de 68 de ani, a lucrat ca preparator fizic pentru Steaua in anii de glorie ai formatiei ros-albastre, fiind cel care i-a pregatit pe Bumbescu, Belodedici, Lacatus si Balint in 1986, an in care acestia au reusit cea mai mare performanta din istoria fotbalului romanesc, castigarea Cupei Campionilor Europeni.

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca Marinescu este fost sportiv si antrenor de arte martiale, iar in 1986 era unul dintre putinii specialisti in pregatire fizica, dat fiind ca echipele de fotbal nici macar nu se gandeau ca ar fi util sa aiba un preparator fizic.

Sursa citata scrie ca Florentin Marinescu a ajuns in acei ani la Steaua la propunerea lui Mircea Lucescu, care l-a sfatuit pe Valentin Ceausescu sa il coopteze in stafful echipei antrenate pe atunci de Emeric Ienei.

"Da, el (n.r Mircea Lucescu) ma cunostea si l-a sfatuit pe Valentin Ceausescu sa ma ia in staff", spunea el intr-un interviu.

Pe langa atributiile de preparator fizic, Florentin Marinescu se ocupa atunci si de pregatirea mentala a fotbalistilor.

"Pe plan psihic, existau discutii atat colective, dar mai ales individuale. Sa va dezvalui un exemplu. Stiti cate abdomene faceau baietii de atunci? 600-700 pe zi, chiar si 1.000, asa cum era cazul lui Boloni. Astazi, fotbalistii abia fac 200 de abdomene intr-o saptamana", mai spunea el.



Bumbescu: "Cu el la echipa, nimeni nu a suferit vreo ruptura musculara"

Florentin Marinescu a fost laudat de-a lungul vremii de fostii jucatori ai Stelei '86. Adrian Bumbescu spune ca "la echipa, in acea vreme, niciun fotbalist nu a facut ruptura musculara".