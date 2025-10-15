Metaloglobus și Unirea Slobozia evoluează în prezent pe arena ilfoveană, însă terenul a fost afectat grav de ploile torențiale. În partida Unirea Slobozia - Dinamo, câștigată de ”câini” cu 1-0, suprafața de joc a fost aproape impracticabilă.



Arena din Superligă, în pericol de a fi interzisă de LPF: ”Căutăm soluții pentru alte stadioane”



Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, a confirmat într-o intervenție la digisport că se caută soluții temporare pentru relocarea meciurilor: „E vorba despre o comisie comună LPF – FRF. Într-adevăr, se caută soluții pentru a se identifica alte stadioane unde să joace echipele care evoluează acum la Clinceni. Până acum nu a intervenit nicio schimbare pentru meciul dintre Metaloglobus și FCSB. Căutăm soluții pentru alte stadioane, dar să vedem dacă putem să și găsim. Nici nu putem muta mai multe meciuri pe alte stadioane, riscăm să stricăm gazonul și acolo. Va trebui făcută o corelație foarte bună cu programul, să nu joace echipele unele după celelalte. Ne gândim la Arcul de Triumf, dar nu vrem să stricăm lucrurile acolo. Suntem în discuții avansate.”



Printre opțiunile analizate se numără stadionul „Arcul de Triumf” din București, pentru Metaloglobus, și arena „1 Mai” din Slobozia, care ar urma să fie redeschisă până la sfârșitul anului.



Reprezentanții Complexului Sportiv „Arcul de Triumf” au transmis că sunt dispuși să ofere stadionul în regim gratuit pentru meciuri oficiale, în funcție de disponibilitatea calendarului.



Până la un verdict final, partida Metaloglobus – FCSB, programată sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 20:30, se va disputa pe stadionul din Clinceni.

