Marius Șumudică este liber de contract din mai 2025, după ce s-a despărțit de Rapid și este în căutarea unei noi echipe.

Tehnicianul român a anunțat că urmează să semneze o înțelegere cât de curând cu o formație din afară.



Marius Șumudică și-a găsit o nouă echipă și urmează să semneze



Șumudică a vorbit despre următorul său pas din carieră și a dezvăluit că va semna cu o formație din China. Mai precis cu Yunnan Yukun, echipă la care se află și jucătorii români Andrei Burcă și Alexandru Ioniță.

„Eu sunt înțeles cu o echipă din China. E echipa unde activează Ioniță și Burcă. Yunnan. E un oraș frumos, am vorbit cu Burcă, cu Ioniță. Mi-au trimis niște clipuri video din care mi-am dat seama de nivelul de trai, condiții senzaționale, infrastructură.

(n.r. Cât câștigi?) Mult peste ce înseamnă România, un contract bun care îmi este onorat, având în vedere că eu, ca antrenor, vreau să lucrez cu același staff.

Niciodată nu mi-am lăsat staff-ul. E greu să te duci într-o țară și să-ți accepte 5 colaboratori. E greu. Unii strâmbă din nas, zic 'avem preparatorul nostru fizic', alții 'avem antrenorul nostru cu portarii'. Alții zic 'de ce îți trebuie doi asistenți?', alții 'de ce îți trebuie doi analiști la fazele fixe?'. Eu am 5 oameni care stau după mine. Nu pleacă nici ei. Le-a fost bine și există chimie între noi.”, a spus Marius Șumudică, conform GSP.ro.

Șumudică le-a antrenat de-a lungul carierei pe Rocar, Inter Gaz, Progresul, Farul, Gloria Bistrița, Rapid, Kavala, Astra Ploiești, FC Brașov, FC Vaslui, ”U” Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor, Al-Shabab și Al-Raed.

