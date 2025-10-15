Aalborg - Dinamo se joacă astăzi de la ora 19:45 în grupele EHF Champions League.

Partida contează pentru etapa a cincea din competiția în care, surprinzător, campioana României a suferit până acum numai înfrângeri.

Aalborg Håndbold - CS Dinamo București se dispută în Gigantium Arena din orașul danez.

Iar clubul din Ștefan cel Mare a postat ieri:

”HANDBAL. Mâine (n.r. - azi), bornă ISTORICĂ pentru echipa noastră campioană: GOLUL 3000 în grupele EHF Champions League

Meciul de mâine (n.r. - azi) de la Aalborg va marca atingerea unei noi borne istorice pentru echipa noastră de handbal. Dinamo vânează golul 3000 în grupele EHFCL.



Povestea lui Dinamo în Champions League a început acum 20 de ani, în sezonul 2005-2006



Suntem la al nouălea sezon de Machineseeker EHF Champions League, poveste începută în stagiunea 2005-2006, iar în tot acest timp am marcat 2996 de goluri.

Mâine (n.r. - azi), vom fi cu ochii pe jucătorul care va marca golul nostru cu numărul 4. În dreptul lui va rămâne pentru totdeauna ”borna 3000”.

🔥Nu uitați, săptămâna viitoare avem meci acasă cu Industria Kielce (joi 23 octombrie, ora 19:45 / Sala Dinamo)”.

