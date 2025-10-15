Aalborg - Dinamo se joacă astăzi de la ora 19:45 în grupele EHF Champions League.
Partida contează pentru etapa a cincea din competiția în care, surprinzător, campioana României a suferit până acum numai înfrângeri.
Aalborg Håndbold - CS Dinamo București se dispută în Gigantium Arena din orașul danez.
Iar clubul din Ștefan cel Mare a postat ieri:
”HANDBAL. Mâine (n.r. - azi), bornă ISTORICĂ pentru echipa noastră campioană: GOLUL 3000 în grupele EHF Champions League
Meciul de mâine (n.r. - azi) de la Aalborg va marca atingerea unei noi borne istorice pentru echipa noastră de handbal. Dinamo vânează golul 3000 în grupele EHFCL.
Povestea lui Dinamo în Champions League a început acum 20 de ani, în sezonul 2005-2006
Suntem la al nouălea sezon de Machineseeker EHF Champions League, poveste începută în stagiunea 2005-2006, iar în tot acest timp am marcat 2996 de goluri.
Mâine (n.r. - azi), vom fi cu ochii pe jucătorul care va marca golul nostru cu numărul 4. În dreptul lui va rămâne pentru totdeauna ”borna 3000”.
🔥Nu uitați, săptămâna viitoare avem meci acasă cu Industria Kielce (joi 23 octombrie, ora 19:45 / Sala Dinamo)”.