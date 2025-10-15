VIDEO Dinamo, golul 3000 în grupele Champions League! Aalborg - Dinamo se joacă de la ora 19:45

Dinamo, golul 3000 în grupele Champions League! Aalborg - Dinamo se joacă de la ora 19:45
Alexandru Hațieganu
Campioana României nu are un sezon prea bun în grupele EHF Champions League.

Dinamo EHF Champions League Aalborg Handbold cs dinamo bucuresti ionut iancu
Aalborg - Dinamo se joacă astăzi de la ora 19:45 în grupele EHF Champions League.

Partida contează pentru etapa a cincea din competiția în care, surprinzător, campioana României a suferit până acum numai înfrângeri.

Aalborg Håndbold - CS Dinamo București se dispută în Gigantium Arena din orașul danez.

Iar clubul din Ștefan cel Mare a postat ieri:

”HANDBAL. Mâine (n.r. - azi), bornă ISTORICĂ pentru echipa noastră campioană: GOLUL 3000 în grupele EHF Champions League

Meciul de mâine (n.r. - azi) de la Aalborg va marca atingerea unei noi borne istorice pentru echipa noastră de handbal. Dinamo vânează golul 3000 în grupele EHFCL.

Povestea lui Dinamo în Champions League a început acum 20 de ani, în sezonul 2005-2006

Suntem la al nouălea sezon de Machineseeker EHF Champions League, poveste începută în stagiunea 2005-2006, iar în tot acest timp am marcat 2996 de goluri.

Mâine (n.r. - azi), vom fi cu ochii pe jucătorul care va marca golul nostru cu numărul 4. În dreptul lui va rămâne pentru totdeauna ”borna 3000”.

🔥Nu uitați, săptămâna viitoare avem meci acasă cu Industria Kielce (joi 23 octombrie, ora 19:45 / Sala Dinamo)”.

Un jucător al lui Dinamo, inclus în echipa etapei din Champions League!

În ultimul meci din Champions League, ”dulăii” au cedat în ultima secundă, după un 7 metri dictat de arbitrajul video, 30-31 cu Fuchse Berlin.

Portarul Ionuț Iancu de la Dinamo a fost ales în echipa etapei a patra din EHF Champions League, grație prestației sale din meciul pierdut în ultima secundă de ”dulăi”, 30-31 cu Fuchse Berlin, finalista ultimei ediții și campioana Germaniei.

Dinamo a pierdut cu Fuchse după un 7 metri dictat de arbitrajul video.

Dinamo a avut avans de două goluri şi în repriza secundă, 26-24 (51) şi 27-25 (52), dar Fuchse a jucat mai bine finalul şi a smuls victoria.

Pentru campioana României, care a pierdut toate cele patru meciuri de până acum, au marcat Andrii Akimenko 7 goluri, Branko Vujovic 5, Haniel Langaro 5, Miklos Rosta 5, Yoav Lumbroso 3, Pedro Valdes 2, Ionuţ Nistor 1, Frederik Ladefoged 1, Alex Pascual 1, Tom Pelayo 1.

Portarul Ionuţ Iancu a reuşit 13 intervenţii (37,14%), iar Samir Bellahcene a apărat un şut (9,0%).

