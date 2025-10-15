Atacantul a avut posibilitatea să semneze cu Legia Varșovia, unde a fost dorit de Edi Iordănescu, însă oferta salarială nu a fost pe placul fotbalistului, care și-ar fi dorit, așa cum susțin polonezii, o sumă ”exorbitantă”.

Polonezii l-au ironizat pe George Pușcaș

S-a vorbit și despre o propunere din partea portughezilor de la Vitoria Guimaraes, dar nici această mutare nu s-a concretizat.

Pușcaș ar fi sperat să semneze cu un club din Emiratele Arabe Unite, dar în cele din urmă, o ofertă nu a mai ajuns pe masa atacantului. George Pușcaș a fost ironizat de polonezi după ce a refuzat-o pe Legia Varșovia și nu a mai reușit să își găsească o nouă echipă.

”Pușcaș avea speranțe mari să își găsească un angajament în Emiratele Arabe Unite, dar oferta mult așteptată nu a venit. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani este în prezent propus la mai multe cluburi. Candidatura sa a fost trimisă inclusiv la clubul Al-Wahda. Până acum, însă, nimeni nu și-a manifestat interesul de a-l transfera. Căutările continuă, dar fără succes.

Pușcaș și-a îngreunat situația după ce a cerut inițial o sumă uriașă de bani. După cum se poate observa, a calculat greșit, iar acum plătește consecințele. Internaționalul român se află într-o situație dificilă. Au trecut mai bine de patru luni de la ultimul său meci oficial. Timpul nu este de partea lui”, au scris polonezii de la transfery.info.

Directorul sportiv de la Legia Varșovia a vorbit despre negocierile cu George Pușcaș

Recent, directorul sportiv al Legiei Varșovia, Michael Zewlakow, a vorbit despre tatonările cu George Pușcaș. Oficialul grupării poloneze a dezvăluit că i-a propus lui George Pușcaș o anumită sumă de bani, urmând ca veniturile sale să se rotunjească prin bonusurile de performanță, propunere refuzată, însă, de atacantul român.

”Ne-am interesat de Pușcaș, dar este un tip de jucător similar cu Rajovic, iar noi voiam ca acești jucători să se completeze unul pe celălalt. A avut un contract lung în Turcia, dar pretențiile lui financiare erau mari.

Nu era favoritul nostru numărul unu. La final, ne-am întrebat dacă ar fi dispus să-și reducă așteptările și, prin evoluții bune, să atingă obiectivele financiare pe care și le dorea, dar nu a fost interesat. Per total, bugetul de salarii era deja foarte solicitat”, a spus Zewlakow.

