"Are cosmaruri cu noi!" Replica lui Ionut Lupescu pentru Rednic: "Am auzit ca Lucescu vrea sa vina la Dinamo!"

Imediat dupa demiterea lui Mircea Lucescu de la nationala Turciei, Rednic a spus ca stie despre interesul lui Lucescu de a veni la Dinamo.

"Am auzit ca s-a intalnit cu Ioan Andone, cu Ionut Lupescu. M-as bucura, chiar as fi fericit sa vina.(...) E un om pe care il apreciez si il respect, dar niciodata nu as putea lucra cu Mircea Lucescu la Dinamo."

Lupescu: "Rednic are cosmaruri cu noi!"



In replica, Ionut Lupescu spune ca s-a intalnit cu Lucescu, dar nu pentru a vorbi despre Dinamo.

"Are cosmaruri cu noi! Nu stiam ca trebuie sa ii cerem voie ca sa ne intalnim. M-am vazut nu doar cu cei doi pe care i-a mentionat, ci si cu Raducioiu si Prunea."

"Ne-am vazut la un restaurant si am mancat, nici macar nu discutam despre Dinamo la astfel de intalniri", a spus Lupescu pentru Libertatea.