15 meciuri din Europa de vazut in acest weekend. Atleti - Real si City - Chelsea, printre vedetele saptamanii

15:53 In acest weekend, sunt programate mai multe meciuri foarte interesante, printre care "El Derbi Madrileno" (Real Madrid - Atletico Madrid, locurile 2 si 3 in la Liga), infruntarea dintre liderul si locul 4 din Premier League (Manchester City - Chelsea), unul dintre meciurile clasice ale Germaniei (Bayern Munchen - Schalke), Derby-ul Budapestei (Ujpest - Ferencvaros), partida de titlu din Grecia (PAOK - Olympiakos), derby-ul orasului Brugge sau duelul dintre basci si catalani (Athletic Bilbao - FC Barcelona, jucat pentru prima data in 1920).



Genk - Standard Liege (Belgia, vineri, 8 februarie, 21.30)

Moreirense - FC Porto (Portugalia, vineri, 8 februarie, 22.30)

RB Leipzig - Frankfurt (Germania, sambata, 9 februarie, 16.30)

Apollon Limassol - AEL Limassol (Cipru, sambata, 9 februarie, 17.00)

Atletico Madrid - Real Madrid (Spania, sambata, 9 februarie, 17.15)

PSG - Bordeaux (Franta, sambata, 9 februarie, 18.00)

Fiorentina - Napoli (Italia, sambata, 9 februarie, 19.00)

Bayern Munchen - Schalke 04 (Germania, sambata, 9 februarie, 19.30)

Ujpest - Ferencvaros (Ungaria, sambata, 9 februarie, 20.30)

Cercle Brugge - Club Brugge (Belgia, duminica, 10 februarie, 15.30)

FC Utrecht - PSV Eindhoven (Olanda, duminica, 10 februarie, 17.45)

Manchester City - Chelsea (Anglia, duminica, 10 februarie, 18.00)

Galatasaray - Trabzonspor (Turcia, duminica, 10 februarie, 18.00)

PAOK Salonic - Olympiakos (Grecia, duminica, 10 februarie, 19.30)

Athletic Bilbao - FC Barcelona (Spania, duminica, 10 februarie, 21.45)